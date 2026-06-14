به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌اله شهبازی از بهره‌برداری یک واحد گلخانه‌ای جدید تولید سبزی و صیفی در شهرستان همدان خبر داد، اظهار کرد: این واحد گلخانه‌ای در روستای عربلو واقع شده و در زمینی به مساحت پنج هزار و ۲۰۰ مترمربع احداث شده که سطح مفید گلخانه‌ای آن سه هزار و ۶۱۶ مترمربع است.

معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با تأکید بر ضرورت توسعه کشت‌های گلخانه‌ای به عنوان راهکاری مؤثر برای عبور از روش‌های سنتی کشاورزی، افزود: هدف از راه‌اندازی این واحد، افزایش عملکرد در واحد سطح، مدیریت بهینه منابع آبی و تولید مستمر محصولات سالم شامل فلفل، گوجه‌فرنگی و خیار در تمام فصول سال است که نقش مؤثری در تأمین نیاز بازار و توسعه کشاورزی دانش‌بنیان استان ایفا خواهد کرد.

شهبازی در خصوص ابعاد مالی این طرح خاطرنشان کرد: میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای اجرای این واحد تولیدی ۱۲۷ میلیارد ریال بوده و برای تکمیل و بهره‌برداری از آن ۶۴۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی نیز اختصاص یافته است.

وی در پایان با اشاره به اثرات اشتغال‌زایی این پروژه، تصریح کرد: با بهره‌برداری از این واحد گلخانه‌ای، برای سه نفر به صورت مستقیم اشتغال پایدار ایجاد شده و سیاست سازمان جهاد کشاورزی استان همدان همچنان مبتنی بر تداوم روند توسعه کشت‌های گلخانه‌ای و حمایت از کارآفرینان این حوزه برای افزایش تولید و اشتغال‌زایی در مناطق روستایی است.