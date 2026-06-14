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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۰

تقویت کشاورزی ستون فقرات استقلال کشور و ضرورتی راهبردی است

تقویت کشاورزی ستون فقرات استقلال کشور و ضرورتی راهبردی است

یزد - امام جمعه بهاباد گفت: تقویت کشاورزی، ستون فقرات استقلال کشور و ضرورتی راهبردی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی صبح یکشنبه در دیدار با مدیر و کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان به مناسبت هفته جهاد کشاورزی، کشاورزی را ستون فقرات استقلال کشور دانست و بر لزوم کاهش وابستگی به واردات تأکید کرد.

امام جمعه بهاباد ضمن ستایش خدمات شبانه‌روزی خادمان بخش کشاورزی، اظهار کرد: تأمین امنیت غذایی در شرایط حساس کنونی، یک وظیفه ملی است که باید با جدیت و برنامه‌ریزی دنبال شود.

وی همچنین بر ضرورت نظارت مستمر بر بازار تأکید کرد و از مسئولان امر خواست تا با اجرای سیاست‌های نظارتی دقیق، ضمن مقابله جدی با هرگونه احتکار احتمالی، آرامش و ثبات را در معیشت و سفره مردم حفظ نمایند.

این جلسه با تأکید بر هم‌افزایی نهادها جهت حمایت حداکثری از تولیدکنندگان محلی خاتمه یافت.

کد مطلب 6859753

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