امام جمعه یزد: یزد الگوی ملی خودکفایی کشاورزی شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری صبح دوشنبه در دیدار مدیران و کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان یزد که به مناسبت هفته جهاد کشاورزی برگزار شد، با اشاره به تقابل همه‌جانبه دشمن در عرصه‌های اقتصادی و فرهنگی، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های داخلی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه هدف نهایی حاکمیت الهی، رشد و کمال انسان است، افزود: هر حاکمیتی غیر از مسیر خدا به ذلت و سقوط ختم می‌شود. امروز مقاومت مردم در صحنه‌های مختلف، نشانه نه گفتن به سلطه استکبار است و این مقاومت باید در عرصه تولید و تامین سفره مردم نیز به شکلی هوشمندانه تبلور یابد.

امام‌جمعه یزد در ادامه با انتقاد از رویکرد برخی دولت‌های گذشته نسبت به بخش کشاورزی، تصریح کرد: همواره این گلایه وجود داشته که به کشاورزی به عنوان پایه اصلی معیشت جامعه، توجه کافی نشده است. متأسفانه برخی با این استدلال غلط که تولید داخلی صرفه اقتصادی ندارد، به دنبال واردات هستند؛ در حالی که گره زدن امنیت غذایی به خارج از مرزها، یک خطای راهبردی است.

آیت‌الله ناصری با اشتباه خواندن دیدگاه‌هایی که تولیدات دامی و زراعی داخلی را غیر به‌صرفه می‌دانند، خاطرنشان کرد: مسئولان جهاد کشاورزی باید با جدیت تحقق خودکفایی را دنبال کنند و این موضوع را به عنوان یک مطالبه اصلی به مسئولان کشوری منتقل کنند تا با تقویت تولید، زمینه رونق اقتصادی و حل مشکلات معیشتی فراهم شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان یزد تأکید کرد: با همتی بلند در مسیر خودکفایی حرکت کنید و این حرکت را از یزد کلید بزنید. هدف‌گذاری شما باید به گونه‌ای باشد که یزد به الگویی موفق برای سایر استان‌ها تبدیل شده و موضوع خودکفایی در رأس تمامی برنامه‌های اجرایی قرار گیرد.