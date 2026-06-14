سرگئی آذراف: تأمین کالاهای اساسی هدف اصلی همکاری راهبردی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرگئی آذراف ظهر یکشنبه و در روز دوم اجلاس نقش آفرینی اتاق های بازرگانی کشور با محوریت توسعه دریای کاسپین با ابراز خرسندی از حضور در استان گیلان اظهار کرد: من تازه به این شهر قشنگ آمده ام و مردم این دیار بسیار مهماننواز هستند خوشحالم که در خدمت شما هستم و از روابط طولانی و تاریخی ایران و روسیه که سابقه آن به سالها قبل و از جمله دوران تصدی فرهنگی بنده بازمیگردد تشکر میکنم.
وی با اشاره به برگزاری اجلاس بسیار جالب و سازنده در زمینه عرضه و طرح ظرفیتها و فرصتهای حوزه بندری، ریلی و جادهای گفت: تجارت ایران و به ویژه استان مازندران از دیروز تا امروز همواره مورد توجه بوده است. سوال اصلی من از شما این است که برای این مسیر حملونقل تجاری، چگونه میتوانیم از شرایط کوتاه مدت عبور کرده و به یک همکاری راهبردی و بلندمدت دست یابیم؟
آذراف افزود: هدف ما تأمین کالاهای اساسی از روسیه و همچنین از کشورهایی است که با روسیه در تعامل هستند و خودشان نیز در این زمینه تعیینکننده میباشند. سؤال اینجاست که چه اتفاقاتی باید بیفتد و چه فرصتهایی وجود دارد که میتواند به ما کمک کند تا این کریدور را بزرگتر از آنچه که امروز هست، توسعه دهیم.
سرکنسول روسیه در رشت با تأکید بر آمادگی جدی کشورش برای گسترش همکاریها تصریح کرد: زیرساختهای موجود بسیار مهم است. صحبتهای دوستان و نکاتی که مطرح میشود، همگی حاکی از ظرفیت بالای این منطقه برای تبدیل شدن به قطب ترانزیتی منطقه است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ما آمادگی داریم با همکاری نزدیک با مسئولان ایرانی، به ویژه در استان گیلان و مازندران، گامهای عملی برای تقویت کریدور شمال-جنوب برداریم تا تجارت بین دو کشور از وضعیت مقطعی و کوتاهمدت خارج شده و به یک مشارکت پایدار و راهبردی تبدیل شود.
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