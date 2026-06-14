مقام اسبق ارتش اسرائیل: ایران دست برتر را دارد؛ ترامپ مشتاق توافق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارانوت، موشه یعلون رئیس اسبق ستاد ارتش رژیم صهیونیستی اعتراف کرد، در شرایط کنونی ایران دست برتر را دارد. متأسفانه ایرانی ها نه تنها با قدرت از این جنگ خارج شدند بلکه در برابر ارتش های بزرگ! دوام آوردند.

وی اضافه کرد، ترامپ مشتاق توافق با ایران است. او می خواهد این طور نشان دهد که توافقش از توافق دوره اوباما بهتر است اما من این طور فکر نمی کنم.

یائیر لاپید رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی نیز پیشتر توافق احتمالی بین ایران و آمریکا را یک شکست کامل و بزرگ برای نخست وزیر این رژیم توصیف و تاکید کرد که این توافق هیچ یک از اهداف اسرائیل را محقق نمی کند.