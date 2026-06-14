به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی با انتشار اطلاعات مربوط به گزارش های سالیانه توسط موسسه «سیاستهای مردم یهود» از عمیقتر شدن اختلافات داخلی و افزایش نگرانیها از ناآرامیهای داخلی پرده برداشت.
نتایج این گزارش نشاندهنده بدبینی در میان ساکنان سرزمینهای اشغالی در مورد آینده نوار غزه بود. اکثریت صهیونیستها معتقد بودند که جنبش مقاومت اسلامی حماس حتی پس از جنگ نیز بر این منطقه حکومت خواهد کرد.
این گزارش افزود که بخشهای وسیعی از صهیونیستها از این که طرح ترامپ با وجود آتشبس و بازگرداندن اسرا، منجر به خلع سلاح حماس یا پایان دادن به حضور نظامی آن نشد، ناامید هستند.
همچنین نتایج این گزارش نشان داد که ۵۵ درصد از اسرائیلیها معتقدند که قطببندی و شکاف داخلی خطرناکترین تهدیدی است که رژیم صهیونیستی با آن مواجه است. این در حالی است که تنها ۲۳ درصد از صهیونیستها، تهدید هستهای ایران را بزرگترین خطر فراروی تل آویو اعلام کردند.
این گزارش اشاره کرد که حدود ۶۰ درصد صهیونیست ها وقوع خشونتهای داخلی و خونریزی بین اجزای جامعه اسرائیل را بعید نمیدانند که این امر نشاندهنده افزایش نگرانیها از تنش یا جنگ داخلی است.
این گزارش صهیونیستی از بحران فزاینده اعتماد به آینده رژیم صهیونیستی پرده برداشت، به طوری که حدود نیمی از صهیونیست های سکولار اذعان کردند که اسرائیل بهترین و امنترین مکان برای فرزندانشان در آینده نیست.
با وجود اینکه ۸۰ درصد از صهیونیست ها از خدمت اجباری تمامی گروه ها در سرزمین های اشغالی حمایت میکنند، ۷۹ درصد از حریدیها با خدمت سربازی حتی در چارچوبهای نظامی اختصاص یافته به آنها مخالف هستند، که این امر همچنان تنش بین حریدیها و سایر اقشار جامعه صهیونیستی را عمیقتر میکند.
نظر شما