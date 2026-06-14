به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شرکت‌های انی و پتروناس اعلام کردند که پس از امضای یک توافقنامه سرمایه‌گذاری در نوامبر ۲۰۲۵، یک سرمایه‌گذاری مشترک را با ترکیب مشاغل انرژی در سراسر اندونزی و مالزی ایجاد کرده‌اند.

این اقدام بخشی از راهبرد انی برای جداسازی دارایی‌های خاص و توسعه جداگانه آنها با کمک یک شریک است.

دو طرف در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که این شرکت جدید با نام سراه (Serah) با تولید اولیه بیش از روزانه ۳۰۰ هزار بشکه معادل نفت آغاز به‌کار می‌کند و هدف آن رساندن این رقم به بیش از ۵۰۰ هزار بشکه معادل نفت طی سه سال آینده است.

شرکت مشترک انی و پتروناس موسوم به سراه مجموعه‌ای از ۱۹ سایت تولید و توسعه گاز شامل ۱۴ دارایی در اندونزی و پنج دارایی در مالزی را در اختیار خواهد داشت.

کلودیو دسکالزی، مدیرعامل انی، در این باره گفت: سراه نهادی تازه و قوی در جنوب شرق آسیاست که با ترکیب تخصص انی و پتروناس از توسعه منابع انرژی در اندونزی و مالزی حمایت می‌کند و تعهد قوی به حفاظت محیط زیست و رشد محلی دارد.

انی و پتروناس اعلام کردند که این سرمایه‌گذاری مشترک هم‌افزایی قابل‌توجهی به‌ویژه در زمینه لجستیک و فناوری ایجاد می‌کند.

سراه تسهیلات اعتباری ۶ میلیارد دلاری را به تأمین مالی طرح‌های توسعه خود اختصاص داده است که شامل سرمایه‌گذاری‌های پیش‌بینی‌شده بیش از ۲۰ میلیارد دلار در پنج سال آینده خواهد بود.

این دو شرکت اعلام کردند که این موضوع از توسعه بیش از ۳ میلیارد بشکه معادل نفت از منابع کشف‌شده حمایت و ظرفیت اکتشاف بیشتری را فراهم می‌کند.

راه‌اندازی سراه پس از تصمیم نهایی سرمایه‌گذاری برای میدان‌های «گندالو» و «گندانگ» و میدان‌های «گنگ شمالی» و «گهم» که از سوی شرکت ایتالیایی انی در ماه مارس اعلام شده بود، انجام می‌شود.

این توافق امکان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های خاص را با یک شریک برای انی فراهم می‌کند.