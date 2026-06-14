زایمان موفق مادر ۴۰ ساله در آمبولانس اورژانس بشاگرد

حسین احمدی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بشاگرد در گفتگو با خبرنگار مهر از انجام موفقیتآمیز یک زایمان در آمبولانس اورژانس پیشبیمارستانی در مسیر «منو به دولتآباد سرحدی» خبر داد گفت: در پی اعلام مأموریت اورژانسی برای یک مادر باردار ۴۰ ساله (با سابقه ۷ بارداری)، تیم اورژانس شهرستان بشاگرد به همراه ماما از مرکز خدمات جامع سلامت گوهران، بلافاصله به محل اعزام شدند.
وی افزود :با توجه به شروع روند زایمان و شرایط خاص مسیر، اقدامات تخصصی در سریعترین زمان ممکن انجام شد و نوزاد دختر، با رعایت کامل پروتکلهای درمانی، بهصورت ایمن در آمبولانس متولد شد.
احمدی با بیان اینکه حال عمومی مادر و نوزاد کاملاً مساعد است، گفت: پس از انجام مراقبتهای اولیه، هر دو جهت ادامه روند درمان و مراقبتهای تکمیلی به بیمارستان بقیهاللهالاعظم (عج) بشاگرد منتقل شدند.
وی در پایان از تلاش، تعهد و آمادگی کادر اورژانس و مامایی در این عملیات موفقیتآمیز قدردانی کرد.
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