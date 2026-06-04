تولد نوزاد پسر در آمبولانس اورژانس ۱۱۵ بشاگرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین احمدی رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بشاگرد شامگاه پنجشنبه اظهار کرد: در پی تماس با مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ و اعلام شروع دردهای زایمانی یک مادر باردار از روستای دورافتاده دولتآباد سرحدی، بلافاصله تیم عملیاتی اورژانس به محل اعزام شد.
وی افزود: با توجه به فاصله زیاد روستا تا مرکز درمانی و شرایط صعبالعبور منطقه، مادر باردار در حین انتقال به بیمارستان وارد مرحله زایمان شد و کارشناسان فوریتهای پزشکی با حفظ آرامش و رعایت کامل اصول و پروتکلهای بهداشتی، زایمان را با موفقیت در داخل آمبولانس انجام دادند.
رئیس شبکه بهداشت و درمان بشاگرد، بیان کرد: این مادر که در دومین بارداری خود به سر میبرد، نوزاد پسری سالم به دنیا آورد و پس از انجام مراقبتهای اولیه، مادر و نوزاد برای دریافت خدمات تکمیلی درمانی به بیمارستان بقیهالله الاعظم (عج) بشاگرد منتقل شدند.
احمدی با اشاره به وضعیت عمومی مناسب مادر و نوزاد، تصریح کرد: خوشبختانه هر دو در سلامت کامل قرار دارند و تحت مراقبتهای لازم هستند.
وی ضمن قدردانی از تلاشهای شبانهروزی کارکنان اورژانس ۱۱۵ خاطرنشان کرد: ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به ساکنان مناطق روستایی و صعبالعبور از اولویتهای مهم حوزه سلامت است و نیروهای اورژانس همواره در سختترین شرایط برای خدمترسانی به مردم حضور دارند.
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