۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۱۰

فرزندی که در آغوش عوامل اورژانس به دنیا آمد

در اتفاقی امیدبخش در روزهایی که دشمنان سایه جنگ را بر این کشور گسترده اند نوزادی در آغوش عوامل اورژانس بانوان میاندوآب به دنیا آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان اورژانس کشور، این واقعه‌ی شیرین، در شرایطی رقم خورد که کد بانوان اورژانس میاندوآب، متشکل از کارشناسان توانمند خانم‌ها خوش دامن و قربان نژاد، با اتکا به دانش تخصصی و آمادگی کامل، به ماموریت شروع دردهای زایمانی یک مادر باردار اعزام شدند. اما حین روند انتقال در میانه‌ی راه با شروع ناگهانی و قریب‌الوقوع زایمان، ماموریت وارد مرحله‌ای حساس و حیاتی شد.

تیم اورژانس بانوان با مدیریت حرفه‌ای روند زایمان در داخل آمبولانس، با انجام اقدامات تخصصی و حفظ آرامش، نوزاد دختر سالم را به سلامت به دنیا آوردند. این اقدام شجاعانه و تخصصی، تضمین‌کننده سلامت مادر و نوزاد در شرایطی بود که هرگونه تأخیر یا غفلت می‌توانست عواقب جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

پس از اتمام موفقیت‌آمیز زایمان در آمبولانس، مادر و نوزاد تازه متولد شده، با علائم حیاتی پایدار و در کمال سلامت، به بخش زایمان بیمارستان حضرت فاطمه زهرا (س) این شهرستان منتقل و تحت مراقبت‌های تکمیلی قرار گرفت.

کد خبر 6773320
محدثه رمضانعلی

