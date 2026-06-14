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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۸

پناهی: نان گرم و سوخت به آلاچیق عشایر اردبیل رسید

پناهی: نان گرم و سوخت به آلاچیق عشایر اردبیل رسید

اردبیل-مدیر امور عشایر شهرستان های اصلاندوز و پارس آباد گفت: در راستای تامین نیازمندی های کوچ عشایر، در مسیرهای منتهی به ییلاقات اردبیل نانوایی مستقر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی پناهی در بازدید از روند کوچ عشایر با اشاره به اینکه نان گرم و سوخت به آلاچیق عشایر رسید به عشایر دامنه‌های سبلان رسید، اظهار کرد: همزمان با آغاز فصل کوچ، تعاونی‌های عشایری پارس‌آباد و اصلاندوز با توزیع مستقیم نان گرم و سوخت در آلاچیق‌های ییلاقات سبلان، گامی بزرگ در رفاه جامعه عشایری برداشتند.

وی از آغاز خدمات‌رسانی متفاوت و امیدبخش به عشایر غیور در فصل کوچ خبر داد و افزود: با ورود عشایر به دامنه‌های سرسبز سبلان، شرکت‌های تعاونی عشایری منطقه در اقدامی حمایتی، اقدام به استقرار نانوایی در مسیرهای منتهی به ییلاقات کرده‌اند.

رئیس اداره امور عشایر شهرستان‌های پارس‌آباد و اصلاندوز گفت: تعاونی‌های شهید کسائی، جدی، صدوقی، باکری و باهنر با پخت و توزیع مستقیم نان در آلاچیق‌ها، مشکل دیرینه عشایر در تامین نان را به حداقل رسانده‌اند.

پناهی تصریح کرد: این رویکرد نوین کاملاً منطبق بر سیاست‌های کلان اداره کل امور عشایر استان اردبیل جهت کاهش دغدغه‌های این قشر زحمتکش و مولد برنامه‌ریزی شده است.

وی گفت: تعاونی‌های یادشده علاوه بر نان، با توزیع مستمر نفت خام و کپسول گاز، رسالت خود را در تامین رفاه کامل ییلاقات به انجام می‌رسانند.

کد مطلب 6859876

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