پناهی: نان گرم و سوخت به آلاچیق عشایر اردبیل رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، علی پناهی در بازدید از روند کوچ عشایر با اشاره به اینکه نان گرم و سوخت به آلاچیق عشایر رسید به عشایر دامنههای سبلان رسید، اظهار کرد: همزمان با آغاز فصل کوچ، تعاونیهای عشایری پارسآباد و اصلاندوز با توزیع مستقیم نان گرم و سوخت در آلاچیقهای ییلاقات سبلان، گامی بزرگ در رفاه جامعه عشایری برداشتند.
وی از آغاز خدماترسانی متفاوت و امیدبخش به عشایر غیور در فصل کوچ خبر داد و افزود: با ورود عشایر به دامنههای سرسبز سبلان، شرکتهای تعاونی عشایری منطقه در اقدامی حمایتی، اقدام به استقرار نانوایی در مسیرهای منتهی به ییلاقات کردهاند.
رئیس اداره امور عشایر شهرستانهای پارسآباد و اصلاندوز گفت: تعاونیهای شهید کسائی، جدی، صدوقی، باکری و باهنر با پخت و توزیع مستقیم نان در آلاچیقها، مشکل دیرینه عشایر در تامین نان را به حداقل رساندهاند.
پناهی تصریح کرد: این رویکرد نوین کاملاً منطبق بر سیاستهای کلان اداره کل امور عشایر استان اردبیل جهت کاهش دغدغههای این قشر زحمتکش و مولد برنامهریزی شده است.
وی گفت: تعاونیهای یادشده علاوه بر نان، با توزیع مستمر نفت خام و کپسول گاز، رسالت خود را در تامین رفاه کامل ییلاقات به انجام میرسانند.
نظر شما