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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۶

مدرسه ۵ کلاسه خیرساز در روستای تاریخی«قارنه» جرقویه کلنگ‌زنی شد

مدرسه ۵ کلاسه خیرساز در روستای تاریخی«قارنه» جرقویه کلنگ‌زنی شد

اصفهان- آیین کلنگ‌زنی مدرسه ۵ کلاسه خیرساز در روستای تاریخی «قارنه» از توابع شهرستان جرقویه در شرق اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین کلنگ‌زنی مدرسه پنج کلاسه در شهرک شهید مدرس با حضور شهرام آذرپی فرماندار شهرستان جرقویه، جمعی از مسئولان شهرستانی، خیران و معتمدین محلی ظهر یکشنبه برگزار شد.

فرماندار شهرستان جرقویه در این مراسم ضمن قدردانی از خیر نیک‌اندیش احداث این مجموعه آموزشی، توسعه زیرساخت‌های آموزشی را از مهم‌ترین الزامات رشد و پیشرفت مناطق روستایی دانست و اظهار کرد: فراهم‌سازی امکانات آموزشی مناسب، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت زندگی، افزایش ماندگاری جمعیت و ایجاد انگیزه برای بازگشت خانواده‌ها به روستاها خواهد بود.

آذرپی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری روستای قارنه افزود: روستاهایی همچون قارنه که از پیشینه تاریخی ارزشمند و جاذبه‌های گردشگری برخوردار هستند، می‌توانند به کانون‌های توسعه پایدار تبدیل شوند. یکی از اهداف مهم ما ایجاد بستر مناسب برای مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها است تا با تقویت زیرساخت‌ها، زمینه بازگشت جمعیت و رونق اقتصادی این مناطق فراهم شود.

وی تأکید کرد: توسعه فضاهای آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و خدماتی در کنار بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری، نقش مهمی در احیای روستاها و جلوگیری از مهاجرت به شهرها دارد.

کد مطلب 6859890

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