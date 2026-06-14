اعزام ۱۰ هزار بانوی طلبه به عرصه تبلیغ ماه محرم

به گزارش خبرنگار مهر، سارا طالبی در نشست خبری برنامه های حوزه علمیه خواهران که امروز یکشنبه ۲۴ خردادماه برگزار شد با اشاره به اهمیت تبلیغ در مناسبت های مختلف اظهار داشت با توجه به شهادت رئیس جمهور شهید و همراهانشان ماموریت تبلیغی محرم امسال ویژه شده است و طلاب خواهر عزم جدی برای حضور در این عرصه دارند. حدود ۱۰ هزار بانوی طلبه در عرصه تبلیغ در ماه محرم نقش آفرینی می کنند.

وی افزود: در ایام بعثت مردم در خیابان ها حدود ۶۰۰ موکب توسط خواهران راه اندازی شده و یکی از دغدغه های جدی فراگیر کردن تبلیغ است به طوری که تلاش داریم ضمن گسترش عرصه حضور خواهران فعال فرهنگی کیفیت محتوا نیز حفظ شود و جریان سازی تبلیغی محقق شود.

طالبی با بیان اینکه تعمیق مباحث ناظر بر وقایع جمهوری اسلامی و پرداختن به الهیات جنگ و روایت فتح در دستور کار است گفت: بسته های محتوایی ناظر بر آیات و معارف الهی و معارف انقلاب اسلامی تدوین شده و تاکید ما بر پرداختن به روایت ۳۷ سال زعامت است که در قالب تلفیق روش های سنتی و مدرن به صورت کمیک استریپ روایت می شود که حدود ۲۵۰ تصویر طراحی شده و در ۳۷ کتابچه منتشر خواهد شد.

مدیر مرکز راهبری و هماهنگی امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی یکی از بحث های محتوایی را موضوع زن و خانواده ناظر بر هجمه های دشمن دانست و گفت: تبیین الگوی زن انقلاب اسلامی و پرداختن به هویت و ظرفیت زنان در فضای بعثت مردم ایران مورد توجه قرار گرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به برگزاری رویداد مجازی برای ورود اساتید به عرصه تبلیغ اشاره کرد و افزود: یکی از مهمترین ظرفیت ها اساتید خواهر هستند که دعوت شده اند تا به عرصه تبلیغ اضافه شوند.

طالبی با اشاره به سامانه نجم برای ساماندهی مبلغان گفت حدود ۷۰ هزار طلبه در این سامانه ثبت رزومه دارند و برنامه ریزی برای پاسخ به شبهات و روشنگری در فضای حقیقی و مجازی و همچنین استفاده از ظرفیت اربعین برای تبلیغات بین الملل با بهره گیری از مبلغان زبان دان انجام شده است.

وی با بیان اینکه سیاست ما ایجاد هم افزایی با سایر نهادها برای تعمیق گفتمان انقلاب اسلامی است اظهار داشت: در بحث عفاف و حجاب تلاش می کنیم تا بحث هویت و منزلت خواهران فهم شود و با دعوت از اقشار مختلف مردم زمینه هم افزایی و وحدت ملی فراهم گردد تا اخوت ما را بیشتر به سمت تبلیغ ببرد.

طالبی در خصوص اعزام بانوان طلبه به مناطق کم برخوردار نیز گفت: باید زیرساخت ها را برای اعزام در ماه محرم و رمضان محیا کنیم و بخشی از چالش ها تعریف فرهنگی ما از ماموریت یک بانوی طلبه است.

وی با اشاره به ضعف رسانه ای در حوزه علمیه خواهران تصریح کرد: این نهاد با وجود سن کم پویا و پیش رونده بوده و موفقیت های بزرگی داشته است اما ارتقای رسانه یکی از سیاست های ماست.

طالبی در پایان به ساماندهی مداحان و واعظین اشاره کرد و گفت: در دو سال اخیر شورای هیات بانوان شکل گرفت و انتخاباتی بین مداحان شاخص برگزار شد تا نماینده ای برای انتقال محتوا و شبکه بانوان مداح مشخص شود و با بهره گیری از سامانه شمع نیاز مدارس محلات پیگیری می شود.