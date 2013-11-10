12 هزار مبلغ خواهر در کشور فعال هستند

حجت الاسلام محمد تقی قندی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تعداد کل مبلغان خواهر به 20 هزار نفر می رسد و بیش از 12 مبلغ فعال در سراسر کشور وجود دارد که در ایام تبلیغی همچون محرم و صفر، ایام فاطمیه و ماه رمضان تبلیغ می کنند.



وی بیان داشت: این مبلغان سطح 2 حوزه علمیه را گذرانده اند و شاغل به تحصیل در این دوره نبوده و دوره های تبلیغی را نیز طی کرده اند.



با کمبود مبلغ مواجه هستیم



معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران عنوان کرد: مبلغان خواهر در بخش های دیگری از تبلیغ همچون در دانشگاه ها، سازمان ها و اردوهای راهیان نور و سایر مواردی که نیاز به تبلیغ خواهران باشد حوزه علمیه مبلغ خواهر اعزام می کند و تعداد مبلغ خواهر در برابر درخواست هایی که می شود، بسیار اندک است.



حجت الاسلام قندی تصریح کرد: دوره های مختلف تبلیغی همچون مهارت افزایی، دانش افزایی و در حوزه های علمیه خواهران برگزار می شود و بیشتر اهتمام به تربیت مربی در این زمینه است تا در منطقه خود برای مجموعه ای از طلبه آموزش هایی داده شود.

وی افزود: یکی از کارهای موفق از سوی مدیران حوزه علمیه اهتمام آن ها به اعزام مبلغ خواهر به مناطق مختلف کشور است و نظارت و در نظر گرفتن توانمندی های طلبه گامی موثر در پیشرفت آن ها است.



معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری دوره غیر حضوری سردبیران نشریه های حوزه علمیه خواهران عنوان کرد: در سال گذشته 90 نشریه و امسال 143 نشریه داخلی در حوزه های علمیه خواهران منتشر می شود و 2 نشریه نیز شهری بوده و به صورت عمومی منتشر می شود.



وی یادآور شد: آموزش غیرحضوری سردبیران این نشریات با هدف رشد دانش آموختگان برگزار می شود و پیش از این نیز 2 دوره حضوری در این زمینه برگزار شده است.