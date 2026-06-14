به گزارش خبرنگار مهر، احسان مشگلانی ظهر یکشنبه در نشست خبری استاندار اصفهان و معاونان وی با اصحاب رسانه استان، با اشاره به جایگاه مهم رسانهها در فرآیند اطلاعرسانی و نظارت اجتماعی اظهار کرد: تعامل مستمر میان مدیران و رسانهها یکی از عوامل مؤثر در بهبود تصمیمگیریها و ارتقای کیفیت عملکرد دستگاههای اجرایی است.
وی با قدردانی از همراهی خبرنگاران و فعالان رسانهای استان افزود: حضور میدانی و نقدهای کارشناسانه رسانهها میتواند مسیر اصلاح برخی روندها را هموار کرده و به تقویت کارآمدی مجموعه مدیریتی استان کمک کند.
مشاور استاندار اصفهان با بیان اینکه اطلاعرسانی دقیق، سریع و شفاف از اولویتهای اصلی استانداری به شمار میرود، گفت: تلاش شده است گزارش اقدامات و برنامههای استان از مسیرهای مختلف از جمله رسانه ملی، درگاههای رسمی استانداری و وزارت کشور و همچنین بسترهای ارتباطی ویژه خبرنگاران بهصورت منظم منتشر شود تا دسترسی رسانهها به اطلاعات تسهیل شود.
مشگلانی ادامه داد: کانالهای تخصصی اطلاعرسانی که در اختیار رسانهها قرار گرفته، با هدف تسهیل جریان اطلاعات طراحی شده است و خبرنگاران بهعنوان حلقه واسط میان مدیران و افکار عمومی، نقش مهمی در انتقال و تبیین اخبار برای مخاطبان ایفا میکنند.
وی همچنین به رویکرد تعاملی استاندار اصفهان در پاسخگویی به پرسشهای رسانهای اشاره کرد و گفت: در این نشست تلاش شده مدیران حوزههای مختلف از جمله بخشهای اقتصادی، فرهنگی، صنعتی و امور اتباع حضور داشته باشند تا خبرنگاران بتوانند پرسشهای خود را بهصورت تخصصی مطرح کرده و پاسخهای دقیق دریافت کنند.
مدیرکل روابطعمومی و امور بینالملل استانداری اصفهان افزود: در صورت نیاز، استاندار نیز توضیحات تکمیلی درباره موضوعات مطرحشده ارائه خواهد کرد تا شفافیت در بیان برنامهها و اقدامات مدیریتی استان افزایش یابد.
وی خاطرنشان کرد: برگزاری چنین نشستهایی با هدف ایجاد فضایی حرفهای برای طرح پرسشهای رسانهای، تقویت همافزایی در حوزه اطلاعرسانی و انعکاس دقیق خدمات و اقدامات مدیریتی استان برای مردم در دستور کار قرار دارد و تلاش میشود این روند بهصورت مستمر ادامه یابد.
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