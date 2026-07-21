به گزارش خبرنگار مهر، محسن عسکری عصر سه شنبه در نشست تخصصی با مدیران و مسئولان روابط‌عمومی دستگاه‌های اجرایی، با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه سنتی به جایگاه روابط‌عمومی، اظهار کرد: در برخی دستگاه‌ها همچنان روابط‌عمومی به عنوان یک واحد تشریفاتی تلقی می‌شود، در حالی که این حوزه از مهم‌ترین و پراسترس‌ترین بخش‌های مدیریتی است و عملکرد آن می‌تواند در موفقیت یا ناکامی مدیران نقش تعیین‌کننده داشته باشد.

وی بر اهمیت برگزاری نشست‌های مستمر میان روابط‌عمومی‌ها و رسانه‌ها تأکید کرد و افزود: هدف از این نشست‌ها، ایجاد گفت‌وگو و تعامل مؤثر است، زیرا شکل‌گیری اندیشه و تولید قدرت در هر حوزه‌ای بدون گفت‌وگو امکان‌پذیر نیست. روابط‌عمومی‌ها و رسانه‌ها اعضای یک خانواده هستند و با هم‌افزایی و همفکری می‌توانند چالش‌های موجود را بررسی کرده و زمینه ارتقای کیفیت ارتباطات و افزایش اعتماد عمومی را فراهم کنند.

مدیرکل روابط‌عمومی و امور بین الملل استانداری کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه روابط‌عمومی‌ها زبان گویای دستگاه‌های اجرایی هستند، تصریح کرد: اگر این شبکه ارتباطی دچار ضعف یا گسست شود، خدمات و اقدامات دولت به‌درستی به مردم منتقل نخواهد شد و افکار عمومی از بسیاری از فعالیت‌های مؤثر بی‌اطلاع می‌ماند و از این‌رو، رسانه ها باید به عنوان بازوی اصلی روابط عمومی ها در تبیین خدمات نظام و دولت مورد توجه قرار گیرند.

وی یکی از چالش‌های مهم حوزه رسانه را نبود تخصص‌گرایی در فعالیت خبرنگاران دانست و اظهار داشت: امروز یک خبرنگار ناچار است در حوزه‌های مختلفی مانند اقتصاد، سلامت، گردشگری و انرژی فعالیت کند، در حالی که هر یک از این عرصه‌ها نیازمند دانش و آموزش تخصصی است. لازم است با حمایت دستگاه‌های مسئول، زمینه آموزش تخصصی خبرنگاران در حوزه‌هایی همچون سلامت، انرژی، فناوری اطلاعات و سایر بخش‌های تخصصی فراهم شود تا تولید محتوای رسانه‌ای از عمق و کیفیت بیشتری برخوردار شود.

مدیرکل روابط‌عمومی و امور بین الملل استانداری کهگیلویه و بویراحمد همچنین بر ضرورت توجه به وضعیت معیشتی خبرنگاران تأکید کرد و گفت: اگر رسانه‌ها و خبرنگاران بر اساس حوزه‌های تخصصی ساماندهی شوند و دستگاه‌های اجرایی نیز حمایت لازم را از آنان داشته باشند، علاوه بر ارتقای کیفیت تولید محتوا، مدیران نیز می‌توانند از ظرفیت رسانه‌ها به عنوان مشاوران علمی و راهبردی بهره‌مند شوند.

وی با انتقاد از نگاه صرفاً دفاعی برخی مدیران نسبت به رسانه‌ها بیان کرد: دغدغه برخی مدیران تنها جلوگیری از حاشیه‌سازی رسانه‌ها است، در حالی که رسانه‌های سالم، علمی و تخصصی می‌توانند به کاهش تنش‌های سازمانی، افزایش بهره‌وری و بهبود فرآیندهای مدیریتی کمک کنند.

عسکری در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم نشست‌های گفت‌وگومحور میان روابط‌عمومی‌ها و رسانه‌ها و میزبانی دستگاه‌های مختلف، نگاه مدیران به جایگاه روابط‌عمومی متحول شده و زمینه بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌های تخصصی برای توسعه استان بیش از پیش فراهم شود.