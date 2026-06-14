به گزارش خبرنگار مهر، مریم حاجی ابراهیمی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر اینکه تکمیل زنجیره ارزش مهم‌ترین رویکرد این حوزه در استان است، گفت: توسعه بازارهای فروش، ایجاد خانه‌های صنایع‌دستی، برگزاری نمایشگاه‌ها و حمایت از هنرمندان با هدف تقویت اقتصاد صنایع‌دستی در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: امروز مهم‌ترین نیاز حوزه صنایع‌دستی، تکمیل زنجیره ارزش از تولید تا عرضه و فروش است و بر همین اساس برنامه‌های متعددی در سطح استان دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: ایجاد خانه‌های صنایع‌دستی، راه‌اندازی بازارچه‌های دائمی و فصلی، توسعه فروشگاه‌های تخصصی و برگزاری رویدادهای مختلف از جمله اقداماتی است که برای رونق بازار محصولات هنرمندان استان در حال اجراست.

معاون صنایع‌دستی گلستان با اشاره به اهمیت نشان ملی مرغوبیت صنایع‌دستی گفت: هدف از اعطای مهر اصالت، توسعه و ترویج صنایع‌دستی کاربردی و قابل عرضه در بازارهای داخلی و خارجی است. آثاری که از مواد اولیه طبیعی برخوردار باشند، کیفیت مطلوب و قابلیت استفاده عمومی داشته باشند، امکان دریافت این نشان را خواهند داشت.

وی ادامه داد: تاکنون ۵۲ اثر از هنرمندان گلستان موفق به دریافت مهر اصالت ملی شده‌اند که نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان در تولید آثار شاخص صنایع‌دستی است.

حاجی ابراهیمی با اشاره به ظرفیت شهرها و روستاهای ملی صنایع‌دستی در استان اظهار کرد: گلستان دارای دو شهر ملی و چهار روستای ملی صنایع‌دستی است که نقش مهمی در معرفی توانمندی‌ها و تقویت اقتصاد این بخش دارند.

وی از رشد فعالیت‌های آموزشی، حمایتی و اقتصادی در حوزه صنایع‌دستی خبر داد و افزود: طی یک سال گذشته دو هزار و ۴۷۸ مجوز در بخش‌های مختلف صنایع‌دستی صادر یا تمدید شده که شامل پروانه‌های کارگاهی، کارت‌های صنعتگری و مجوزهای تأسیس بوده است.

معاون صنایع‌دستی گلستان گفت: همچنین ۸۶۰ فقره تسهیلات حمایتی به ارزش بیش از ۱۲۲ میلیارد تومان به هنرمندان صنایع‌دستی پرداخت شده که نقش مؤثری در توسعه فعالیت کارگاه‌ها و اشتغال این حوزه داشته است.

وی با بیان اینکه آموزش یکی از ارکان اصلی توسعه صنایع‌دستی است، خاطرنشان کرد: در این مدت بیش از دو هزار و ۶۰۰ نفر از آموزش‌های تخصصی و کوتاه‌مدت صنایع‌دستی بهره‌مند شده‌اند.

حاج‌ابراهیمی ادامه داد: برای معرفی و عرضه تولیدات هنرمندان نیز ۶۲ نمایشگاه تخصصی و ۴۵ نمایشگاه مشارکتی برگزار شده و در کنار آن هفت بازارچه دائمی، ۲۸ بازارچه موقت و ۲۳ فروشگاه صنایع‌دستی فعال شده است.

وی با اشاره به جایگاه اقتصادی صنایع‌دستی در استان افزود: ارزش صادرات صنایع‌دستی گلستان در این مدت به بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار دلار رسیده و فروش داخلی محصولات نیز بیش از ۱۰۶ میلیارد تومان بوده است.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان گفت: در حال حاضر ۸۴ رشته صنایع‌دستی در استان فعال است که ۳۴ رشته آن بومی گلستان بوده و بیش از ۳۱ هزار هنرمند در این حوزه فعالیت دارند.

وی تشکیل اتحادیه صنایع‌دستی و برنامه‌ریزی برای ایجاد تم‌پارک صنایع‌دستی با مشارکت بخش خصوصی را از مهم‌ترین اقدامات اخیر این حوزه برشمرد و تأکید کرد: هدف نهایی، ایجاد بازار پایدار برای هنرمندان و تبدیل صنایع‌دستی به یکی از پیشران‌های اقتصاد فرهنگی گلستان است.