اسبقیان: وزیر ورزش بر تمرکز ورزشکاران به مدال طلا تاکید دارد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، سید محمد شروین اسبقیان با حضور در اردوی تیم ملی ورزش‌های الکترونیک با ملی‌پوشان، اعضای کادر فنی، رییس و مسئولان انجمن ورزش‌های الکترونیک دیدار و گفتگو کرد و از نزدیک در جریان آخرین برنامه‌های تمرینی، وضعیت فنی تیم‌ها و روند آماده‌سازی ورزشکاران قرار گرفت.



معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اهمیت حضور کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶اظهار داشت: در این رویداد که در شرایط ویژه کنونی برگزار می‌شود کسب مدال، به اهتزاز درآمدن پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران و طنین‌انداز شدن سرود ملی در آوردگاه بزرگ آسیا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.



وی با اشاره به تأکیدات دکتر احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، درباره اهمیت کسب مدال طلا افزود: نگاه وزیر ورزش این است که تمرکز ورزشکاران باید بر کسب مدال طلا باشد. باید با تمام توان برای ایستادن بر سکوی نخست تلاش کرد و امیدوارم ملی‌پوشان ورزش‌های الکترونیک نیز با بهره‌گیری از توانمندی‌های خود، افتخارات ارزشمندی را برای کشور رقم بزنند.



اسبقیان ورزشکاران ایرانی را جوانانی توانمند، باهوش، شجاع و غیرتمند توصیف کرد و گفت: جوانان ایران بارها ثابت کرده‌اند که قادر به انجام کارهای بزرگ هستند و اطمینان دارم ملی‌پوشان ورزش‌های الکترونیک نیز می‌توانند در بازی‌های آسیایی ناگویا به پدیده مسابقات تبدیل شوند.



وی در ادامه با اشاره به جایگاه رو به رشد ورزش‌های الکترونیک در جهان و آسیا، توسعه این رشته را یکی از ظرفیت‌های مهم ورزش کشور دانست و بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از ورزشکاران و فراهم‌سازی زیرساخت‌های تخصصی تأکید کرد.

معاون وزیر ورزش و جوانان همچنین بر اهمیت آمادگی جسمانی ورزشکاران ورزش‌های الکترونیک تأکید کرد و گفت: اگرچه فعالیت این ورزشکاران در حوزه ورزش‌های فکری و الکترونیک است، اما آمادگی جسمانی، نشاط ذهنی، افزایش تمرکز و کاهش خستگی تأثیر مستقیمی بر عملکرد آنان دارد. ضروری است امکانات لازم برای تمرینات بدنی و نرمش در کنار برنامه‌های تخصصی در اردوها فراهم شود.



وی با ابلاغ سلام و حمایت‌های وزیر ورزش و جوانان به ملی‌پوشان ورزش‌های الکترونیک افزود: وزارت ورزش و جوانان توجه ویژه‌ای به توسعه ورزش‌های الکترونیک دارد و روند آماده‌سازی تیم‌های ملی این رشته برای حضور موفق در بازی‌های آسیایی به‌صورت مستمر مورد پیگیری قرار می‌گیرد.



بر اساس این گزارش، بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا از ۱۹ سپتامبر تا ۴ اکتبر ۲۰۲۶ در ژاپن برگزار می‌شود و ورزش‌های الکترونیک برای دومین دوره متوالی به‌عنوان رشته رسمی مدال‌آور در این رویداد حضور خواهد داشت. برترین ورزشکاران قاره آسیا در ۱۱ عنوان رقابتی برای کسب مدال به مصاف یکدیگر خواهند رفت و این رقابت‌ها یکی از مهم‌ترین آوردگاه‌های ورزش‌های الکترونیک در سطح قاره محسوب می‌شود.



در جریان این بازدید که محمدرضا عابدی محزون، مدیر دفتر نظارت و برنامه‌ریزی و سیروس احمدی، مدیر امور باشگاه‌های وزارت ورزش و جوانان نیز حضور داشتند، مسئولان انجمن ورزش‌های الکترونیک گزارشی از روند برگزاری اردو، برنامه‌های آماده‌سازی، وضعیت تیم‌های ملی و نیازهای پیش رو ارائه کردند.



همچنین ملی‌پوشان نیز بخشی از تمرینات و برنامه‌های فنی خود را در حضور معاون وزیر ورزش و جوانان به نمایش گذاشتند. بازدید معاون وزیر ورزش و جوانان از این اردو را می‌توان نشانه‌ای از توجه ویژه وزارت ورزش به توسعه زیرساخت‌های ورزش‌های الکترونیک و حمایت از حضور قدرتمند نمایندگان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ دانست.