نمایش شور و حماسه ملی توسط مردم ایران در ۱۰۵ روز اخیر

به گزارش خبرنگار مهر، سعید پور علی ظهر امروز یکشنبه در آیین گرامیداشت شهدای اقتدار در بروجرد، اظهار داشت: مردم ایران اسلامی در ۱۰۵ روز اخیر شور و حماسه ملی را به نمایش گذاشتند.

وی با بیان اینکه بروجرد شناسنامه بلندآوازه فرهنگ و تمدن ایران‌زمین است، افزود: این شهرستان مهد مفتخر بزرگ و استوانه‌های علم و فقاهت بوده و در کنار قله‌های علم و فقاهت مجاهدان و شهدای بزرگی در این شهرستان هستند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، بیان کرد: پیوند میان مفتخر بروجرد و شهدای تولید در بروجرد در جنگ با رژیم صهیونی در واژه عزت‌طلبی نهفته است.

پور علی، تأکید کرد: شهید «محمد بروجردی» در جبهه‌های غرب برای ایران اسلامی جنگید و شهدای تولید در این شهرستان برای عزت و اقتدار صنعت ایران ایستادند و جان خود را تقدیم کردند.

وی ادامه داد: آیین ملی گرامیداشت شهدای تولید و نخستین سالگرد بازسازی سایت فرداموتورز بروجرد توسعه سایت فردا موتورز پیام روشنی دارد که با تاسی از روح شهدا اجازه نخواهیم داد چرخ‌های پیشرفت در این منطقه بازایستد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، اضافه کرد: احترام و تکریم خانواده‌های شهدا باید در رفتار اجتماعی و اداری ما نمود پیدا کند.

پور علی، ضمن احترام به مقام شهدای تولید کشور و شهدای این واحد تولیدی و صنعتی، یادآور شد: انتظار می‌رود مسئولان وزارت صمت نسبت به حمایت بیشتر از این گروه خودروسازی اقدام کنند.

بر پایه این گزارش کارخانه خودروسازی فرداموتورز بروجرد روز شنبه ۲۴ خردادماه سال گذشته مورد حمله موشکی دشمن آمریکایی صهیونی قرار گرفته که در اثر این حمله دو نفر از پرسنل این مجموعه به شهادت رسیدند و خط تولید این کارخانه خودروسازی به‌صورت کامل تخریب شد.