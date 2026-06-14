به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حدادپور اظهار کرد: گشت مشترک ادارهکل تعزیرات حکومتی استان قم با همراهی بازرسان ادارهکل صنعت، معدن و تجارت و کارشناسان ادارهکل دامپزشکی استان، موفق به کشف و توقیف ۲۳ تُن گوشت مرغ منجمد تاریخمصرفگذشته از یک شرکت فرآوردههای گوشتی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم افزود: در جریان این بازرسی مشترک که از انبار و محل نگهداری فرآوردههای پروتئینی این شرکت بهعمل آمد، به دلیل انقضای تاریخ مصرف، محموله کشفشده از چرخه توزیع و عرضه خارج شد.
وی با تأکید بر صیانت از حقوق و سلامت مصرفکنندگان تصریح کرد: برخورد با تخلفاتی از این دست که با امنیت غذایی مردم، بهویژه در حوزه فرآوردههای گوشتی و مواد پروتئینی مرتبط است، با جدیت ادامه خواهد داشت.
حدادپور خاطرنشان کرد: با متخلفان این حوزه مطابق ضوابط قانونی برخورد قاطع و بازدارنده صورت خواهد گرفت.
قم - مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم از کشف و توقیف ۲۳ تُن گوشت مرغ منجمد تاریخمصرفگذشته در جریان بازرسی مشترک دستگاههای نظارتی در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حدادپور اظهار کرد: گشت مشترک ادارهکل تعزیرات حکومتی استان قم با همراهی بازرسان ادارهکل صنعت، معدن و تجارت و کارشناسان ادارهکل دامپزشکی استان، موفق به کشف و توقیف ۲۳ تُن گوشت مرغ منجمد تاریخمصرفگذشته از یک شرکت فرآوردههای گوشتی شد.
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