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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۱

کشف و توقیف ۲۳ تن مرغ منجمد تاریخ‌مصرف‌گذشته در قم

کشف و توقیف ۲۳ تن مرغ منجمد تاریخ‌مصرف‌گذشته در قم

قم - مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم از کشف و توقیف ۲۳ تُن گوشت مرغ منجمد تاریخ‌مصرف‌گذشته در جریان بازرسی مشترک دستگاه‌های نظارتی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حدادپور اظهار کرد: گشت مشترک اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان قم با همراهی بازرسان اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت و کارشناسان اداره‌کل دامپزشکی استان، موفق به کشف و توقیف ۲۳ تُن گوشت مرغ منجمد تاریخ‌مصرف‌گذشته از یک شرکت فرآورده‌های گوشتی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم افزود: در جریان این بازرسی مشترک که از انبار و محل نگهداری فرآورده‌های پروتئینی این شرکت به‌عمل آمد، به دلیل انقضای تاریخ مصرف، محموله کشف‌شده از چرخه توزیع و عرضه خارج شد.

وی با تأکید بر صیانت از حقوق و سلامت مصرف‌کنندگان تصریح کرد: برخورد با تخلفاتی از این دست که با امنیت غذایی مردم، به‌ویژه در حوزه فرآورده‌های گوشتی و مواد پروتئینی مرتبط است، با جدیت ادامه خواهد داشت.

حدادپور خاطرنشان کرد: با متخلفان این حوزه مطابق ضوابط قانونی برخورد قاطع و بازدارنده صورت خواهد گرفت.

کد مطلب 6860019

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