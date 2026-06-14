تعویض پرچم حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) با سخنرانی «حسینی»و مداحی«شکاری»

به گزارش خبرنگار مهر، بارگاه ملکوتی حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در شهر ری، از شب اول ماه محرم‌الحرام میزبان مراسم سوگواری و عزاداری خادمان و زائران حسینی خواهد بود.

بر اساس اعلام آستان، آیین تعویض پرچم حرم به مناسبت فرارسیدن ماه محرم، روز دوشنبه ۲۵ خردادماه رأس ساعت ۱۸ در صحن امام حسن مجتبی(ع) برگزار می‌شود.

مراسم شب‌های دهه اول محرم نیز هر شب پس از اقامه نماز مغرب و عشا در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر برگزار می‌شود.

این مراسم که از شب اول محرم (دوشنبه ۲۵ خرداد) به مدت ۱۰ شب ادامه خواهد داشت، با سخنرانی حجت‌الاسلام میرهاشم حسینی و مرثیه‌سرایی داود شکاری همراه است.

علاوه بر مراسم شب، برنامه ظهرگاهی نیز هر روز پس از نماز ظهر و عصر به مدت ۱۰ روز با حضور زائران و عزاداران حسینی برگزار می‌شود.

در این مراسم، حجت‌الاسلام حسین اسکندری به سخنرانی خواهد پرداخت و مدیحه‌سرایی توسط داود شفیعی و محمدحسین عطائیان انجام می‌شود.

دعوت از عموم مردم و دلدادگان اهل بیت(ع) برای شرکت در این آیین‌های مذهبی اعلام شده است.