حسین خواجه‌بیدختی، سرپرست اداره‌کل حمایت از تولید صنایع‌دستی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به چالش‌های تولید در این حوزه گفت: یکی از مشکلات اصلی صنایع‌دستی کشور این است که تقاضای مخاطب خارجی به‌درستی شناسایی و به تولیدکنندگان منتقل نمی‌شود، در حالی که ایجاد سازوکاری برای شناخت سلیقه بازار می‌تواند به تولید هدفمند کمک کند.

ضرورت حرکت به سمت تولید هدفمند

وی افزود: در حال حاضر بخشی از تولیدات صنایع‌دستی بر اساس مواد اولیه موجود و شرایط هنرمند شکل می‌گیرد و پس از تولید، محصول برای عرضه و فروش ارائه می‌شود، در حالی که مسیر درست، تولید بر اساس نیاز و تقاضای بازار است.

خواجه‌بیدختی ادامه داد: استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات می‌تواند به ایجاد ارتباط سریع میان سلیقه مخاطبان، بازارهای هدف و تولیدکنندگان کمک کند تا محصولات متناسب با نیاز مشتری تولید شوند.

گرانی مواد اولیه؛ تهدیدی برای برخی رشته‌ها

سرپرست اداره‌کل حمایت از تولید صنایع‌دستی درباره مشکلات تأمین مواد اولیه گفت: در برخی رشته‌ها، مواد اولیه وابسته به واردات است؛ به‌عنوان نمونه ابریشم با افزایش شدید قیمت مواجه شده و به دلیل خرید با ارز، محصولات تولیدشده از این ماده اولیه برای مصرف‌کننده داخلی جذابیت کمتری پیدا کرده است.

وی افزود: در مقابل، رشته‌هایی که از مواد اولیه بومی استفاده می‌کنند، مانند برخی زیراندازها و دوخت‌های سنتی، با مشکلات کمتری مواجه هستند و همچنان مسیر تولید خود را ادامه می‌دهند.

آسیب صنایع‌دستی فلزی از نوسان قیمت‌ها

خواجه‌بیدختی با اشاره به وضعیت صنایع‌دستی فلزی اظهار کرد: محصولاتی که به فلزاتی مانند مس، نقره و طلا وابسته هستند، به‌شدت از تغییرات قیمت مواد اولیه تأثیر پذیرفته‌اند و برخی هنرمندان به دلیل دشواری تأمین مواد اولیه و کاهش قدرت خرید مشتریان، حتی تغییر شغل داده‌اند.

وی تأکید کرد: حوزه نقره بیشترین آسیب را از این شرایط دیده و برای حفظ فعالیت هنرمندان این بخش، نیازمند حمایت و برنامه‌ریزی دقیق‌تری هستیم.