کارت «امید مادر» جاماندگان شارژ شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ کارت «امید مادر» جاماندگان فروردین ماه به مبلغ ۲ میلیون تومان شارژ شد.

در راستای اجرای سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی رهبر شهید(ره) و تحقق مفاد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مرتبط با «الزامات و راهکارهای بهبود وضعیت جمعیت کشور» و بند (ج) ابلاغیه رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، مبنی بر «حمایت مالی و فرهنگی از خانواده و ارتقای سلامت مادر و کودک و کلیه مادران باردار کشور»، با تخصیص منابع پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی، به منظور حمایت از مادرانی که فرزندان آنها از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ به دنیا می‌آیند، تا پایان ۲ سالگی فرزند مشمول طرح هستند.

کارت امید مادر، با هدف ارتقای امنیت غذایی، پایداری و بهبود سلامت مادر و کودک، با همکاری دبیرخانه ستادملی جمعیت، سازمان ثبت احوال کشور، شرکت خدمات فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان (فارا) مجری طرح کالابرگ الکترونیکی انجام می‌شود.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، اعتبار کارت امید مادر برای مرحله دوم و همچنین برای مادرانی که در فروردین‌ماه شارژ صورت نگرفته است، امروز چهارشنبه ۱۳ خردادماه ۱۴۰۵ واریز شد. این اعتبار از هم‌اکنون قابل استفاده است..

موارد قابل خرید با اعتبار کارت امید مادر

مادران مشمول می‌توانند علاوه‌بر اقلام اساسی کالابرگ، از داروخانه‌های عضو طرح نیز برای تهیه اقلام زیر استفاده کنند:

اقلام اساسی کالابرگ

شیرخشک

پوشک

روش‌های استعلام موجودی

۱. اپلیکیشن «شمیم»

۲. بازوی رسمی کالابرگ در بله

۳. کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰*