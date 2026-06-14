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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۱۰

 آرامون: ۳۵۹ واحد مسکن استیجاری در آذربایجان‌ غربی شناسایی شد

 آرامون: ۳۵۹ واحد مسکن استیجاری در آذربایجان‌ غربی شناسایی شد

ارومیه - مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی از شناسایی ۳۵۹ واحد مسکن استیجاری در استان با هدف ایجاد ظرفیت‌های جدید در چرخه مسکن خبر داد.

پیمان آرامون در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تاکنون ۳۵۹ واحد مسکن استیجاری در آذربایجان‌ غربی شناسایی شده است، اظهار کرد: ۶۰ واحد تاکنون در سامانه ثبت شده و آماده واگذاری به متقاضیان است.

وی ادامه داد: ۱۳۱ واحد نیز شناسایی شده و در حال طی مراحل برای ثبت در سامانه است تا متقاضیان از این تعداد واحد نیز بهره‌مند شوند.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: ۱۶۸ واحد نیز در دست شناسایی است تا روند اجرای طرح مسکن استیجاری بدون وقفه در آذربایجان‌ غربی ادامه داشته باشد.

آرامون همچنین با بیان اینکه تاکنون برای ۲ هزار و ۶۰۰ خانوار خوش جمعیت واجد شرایط از طرح جوانی جمعیت، زمین مسکونی رایگان تامین و تخصیص داده شده است،گفت: برنامه‌ریزی شده طی امسال به ۸۰ درصد خانوارهای خوش جمعیت واجد شرایط طرح جوانی جمعیت در آذربایجان‌غربی زمین تخصیص داده شود.

وی عنوان کرد: تقاضای استان ۷ هزار خانوار خوش جمعیت در شهرستان‌های آذربایجان ‌غربی بوده که ساکن شهرهای استان هستند و در قالب طرح جوانی جمعیت و فرزندآوری زمین رایگان به آنها تعلق می‌گیرد.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی افزود: در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت متقاضیان واجد شرایط دارای ۳ فرزند و بالاتر که مراحل پالایش و تکمیل پرونده آنان به اتمام رسیده زمین رایگان تخصیص می‌یابد.

کد مطلب 6860078

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