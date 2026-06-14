به گزارش خبرگزاری مهر، دانشجویان با تأکید بر اینکه هرگونه مذاکره زیر سایه تهدید، مردود است، نسبت به پیامدهای یک توافقِ «تهی از تضمین» هشدار دادند.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

ملت سلحشور و مبعوث‌شده ایران اسلامی! شما که قریب به ۱۰۰ روز است حماسه‌ساز میدان نبرد و ایستادگی در برابر جبهه استکبار بوده‌اید، می‌دانید که امروز در بزنگاهی تاریخی ایستاده‌ایم. در شرایطی که خون پاک سربازان وطن و مردم بی‌گناه، خاک جنوب کشور و آب‌های خلیج فارس را گلگون کرده، زمزمه‌هایی از شکل‌گیری توافقی پشت درهای بسته اتاق‌های دیپلماسی به گوش می‌رسد که نیازمند فریاد قاطع و تعیین‌کننده ما در خیابان‌ها است. در ادامه علاوه بر بررسی بخشی از جزئیات نگران‌کننده این توافق، آنچه اقتضای حرکت ملت مبعوث شده و جنبش دانشجویی ایران می‌پنداریم را با شما به اشتراک خواهیم گذاشت.

اشتباه تاریخی؛ مذاکره زیر شبح تهدید

ملت غیور! اولین اشتباه محاسباتی که امروز باید درهم‌شکسته شود، اصل ورود به فرایند مذاکرات در شرایط کنونی است. همان‌طور که معلم بزرگ توحید و عدالت‌خواهی در عصر ما، رهبر شهید انقلاب بارها تأکید فرموده‌اند: «مذاکره زیر شبح تهدید بی‌معناست».

دشمن متکبر با بمباران کشورهای مقاومت و حمله به شناورهای ما، هیمنه نظامی خود را به رخ می‌کشد. مکرراً آتش‌بس را نقض می‌کند، جان رهبر این کشور را به ترور و جزایر ما را به اشغال تهدید می‌کند و هم‌زمان ما را به پای میز می‌خواند. تن‌دادن به این گفت‌وگو در این شرایط معنایی جزصحه‌گذاشتن رسمی بر «تهدیدپذیری ایران اسلامی» ندارد؛ خطایی که اگر آغاز شود، خاتمه آن با ما نخواهد بود و هیچ ملت باشرفی دستاوردی که با خون پاک شهیدانش در میدان به دست آورده را برای نشستن پای میز دیپلماسی با شقی‌ترین و عهدشکن‌ترین مردمان پیش‌فروش نمی‌کند. اگر خدایی ناکرده، کلام رهبر شهید که فرمودند «مذاکره با آمریکا گره تحریم‌ها را باز نمی‌کند، کورتر می‌کند. ۱۴۰۳/۱۲/۲۲»از یادمان رفته است، حداقل و عجالتا به جسارت‌ها و جنایت‌های خصم از آغاز آتش‌بس تا امروز تاملی جدی داشته باشیم. از خود سوال کنیم، دیگر دشمن باید دست به چه جنایتی بزند که مذاکرات با او بی‌معنا و بی‌فایده و ضدعزت ملی تلقی شود؟ وضعیت امروز هیچ تفاوتی با آنچه رهبر شهید ما در یکم مهرماه ۱۴۰۴ ترسیم می‌کرد ندارد. مذاکره با آمریکا در چنین وضعیتی بن بستی محض و غیرعقلانی است. مذاکره زیر شبح تهدید از اساس و بنیان خلاف دیدگاه رهبری و عقل سلیم است.

یادداشت تفاهم ۱۴ ماده‌ای؛ شکست قاطع دیپلماتیک

امروز سندی موسوم به «یادداشت تفاهم ۱۴ بندی اسلام‌آباد» درحال تدوین است که شنیده‌ها، گمانه‌زنی‌ها در خصوص مفاد آن و ازهمه مهم‌تر سخنان اخیر پرابهام و خطرناک آقای عراقچی، ضدیت این توافق با منافع ملی کشور را برملا می‌سازد؛ در صورت صحت بندهای اعلامی، این تفاهم نه یک دستاورد، بلکه یک شکست دیپلماتیک و عقب‌نشینی آشکار است. نباید فراموش کرد که: جمهوری اسلامی ایران در پایان‌دادن به جنگ، نباید هم‌ردیف با دولت تروریست آمریکا قرار بگیرد؛ ما آغازگر نبوده‌ایم. این آمریکا است که ۴۷ سال تمامیت ارضی ما را مورد تعرض قرار داده وفرماندهان ما را به شهادت رسانده است. مشروط کردن حصول توافق نهایی به یک بازه مبهم ۶۰ روزه خطا است. آن هم اگر تمامدستاوردهای میدان ما «قفل و متوقف» شود، تحریم‌های آمریکا پابرجا بماند و نیروهای تروریست آمریکایی بدون تاریخ خروج مشخص، در حوزهٔ پیرامونی ما باقی بمانند تا خود را برای حملهٔ مجدد آماده کنند. فاجعه‌آمیزتر آنکه از سخنان جناب وزیر مشخص است در مفاد مذاکره به وضعیتی که مذاکرات در پایان ۶۰ روز به نتیجه نرسد فکر هم نشده است.

پذیرش رفت‌وآمد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز به طور کامل و موکول کردن اخذ عوارض از شناورها به پس از توافق اصلی در پایان مهلت ٦٠ روزه، اشتباهی آشکار است. بدتر آنکه بنابر شنیده‌ها این مسئله صرفاً در برابر «رفع محاصره دریایی»، نه لغو کامل و یکجای تحریم‌ها است! تعهد ۳۰۰ میلیارد دلاری بازسازی اقتصادی، صرفاً یک برنامه صندلی مشترک با شرکای منطقه‌ای آمریکاست که هیچ صراحتی در پرداخت خسارت مستقیم ندارد و بی‌شک دخالت‌های آمریکا مانع رسیدن پول‌ها به کشور خواهد شد. ناگفته نماند که حتی در صورت پرداخت نیز این هزینه‌ها به عنوان غرامت پرداخت نخواهد شد و آمریکا بر نحوه خرج کرد آن نظارت خواهد داشت. ازسوی دیگر از قرار معلوم نیز آزادسازی دارایی‌های ملت مشروط به فرآیند کش‌دار و مبهم «پیشرفت مذاکرات» شده است.

حتی درصورت پیشرفت مذاکرات نیز باید گفت دلخوش کردن به تایید توافق در قطعنامه شورای امنیت، تکرار خسارت محض برجام است؛ چرا که ترامپ قمارباز ثابت کرده بدون هیچ ضمانتی از هر توافقی خارج می شود. آن هم توافقی که بنا به داده‌های موجود پر از کلی‌گویی و تهی از تضمین عینی است. ما فراموش نکردیم که رهبر انقلاب در پیام اخیر خود در خلیج فارس فرمودند که: «فناوری هسته‌ای در حکم سرمایه ملی ومرزهای آبی، خاکی و هوایی است». مذاکره در خصوص مسئله هسته ای پس از این مدت ٦٠ روزه در حکم یک ارتجاع حقیقی، عقب‌نشینی از دستاوردها و خون رهبر شهیدمان است. نباید حتی در خصوص این مسئله با جانیان و طواغیت گفت‌وگو کرد؛ چه رسد به تن دادن به رقیق‌سازی مواد هسته‌ای. فراخوان ایستادگی؛ فریاد خیابان، ضامن امنیت ملی امت مبعوث شده! نباید اجازه دهیم تا در ذهن برخی مسئولین، به پیاده نظام بی‌اختیاری فروکاسته شویم که کارکردمان تنها پرچم تکان‌دادن درخیابان باشد و حق شفافیت و آگاهی از ما سلب گردد. باید نشان دهیم که ما بیداریم و قاطع‌تر از صد روز گذشته در کف خیابان‌ها خواهیم ماند.

ایستادن امروز ما در صحنه و جلوگیری از خطای محاسباتی مسئولین باپافشاری بر شروط ده‌گانه همان چیزی است که سید علی خامنه‌ای ما را برای آن آماده کرد؛ فرزند و جانشین برحق آن شهید والامقام نیز امروز از ما همین توقع را دارد. باید در برابر آنهایی که با برچسب «ضد وحدت»،نگرانی‌های برحق مردم را خفه می‌کنند ایستاد و از تحمیل یک خسارت تاریخی به کشور جلوگیری کرد. دیگر جایی برای سکوت در برابر کسانی که مردم را تا لحظه تمام‌شدن کار نامحرم می‌دانند وجود ندارد. هیچ مداح، مسئول و تحلیلگری نمی‌تواند با تعابیر انحرافی از وحدت، وحدت واقعی این ملت حول شروط رهبری و عزت ایران را از بین ببرد.

فریاد ما صریح و بی‌لکنت است: ملاک‌ها و معیارهای ما نیز به طورکامل مشخص است. ما از شروط ده‌گانه مورد تأکید رهبر انقلاب وفرامین صریح ایشان در خصوص شرایط پیشبرد مذاکرات دست نخواهیم کشید؛ درست به همین دلیل است که ما خواهان توقف فوری این روند خسارت‌بار هستیم. ما هیچ‌گونه خروجی و توافقی در تعارض بانظر ولی جامعه و شروط ده‌گانه را نمی‌پذیریم.

ما بر حاکمیت انحصاری بر تنگه هرمز، عدم مذاکره بر سر صنعت هسته‌ای و خروج کامل آمریکا از منطقه پافشاری می‌کنیم. عملکرد کارگزاران را با متر این شروط ده‌گانه می‌سنجیم و مسئولان بدانند که هرگونه عقب‌نشینی، هزینه‌ای سخت در پیشگاه تاریخ و حافظه بیداراین ملت برای آنها و آینده سیاسی‌شان رقم خواهد زد. صحنه باید به شکلی تغییر کند که دشمن اجازه تکرار جنایات این صد روز را به خود ندهد و چنین تغییری با دیپلماسی دیپلمات‌ها رقم نخورده است ونخواهد خورد. در میدان می‌مانیم تا محاسبات دشمن و خطای محاسباتی مسئولین را اصلاح کنیم. در میدان می‌مانیم و هیچ‌گونه عدولی را نمی‌پذیریم.

والسلام علی عباد الله الصالحین

اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت

اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور

اتحادیه جنبش عدالت‌خواه دانشجویی