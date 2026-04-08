نصرالله شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامی‌داشت یاد و خاطره امام شهید، فرماندهان عزیز و شهید و همه مردمی که در طول این چهل روز به دست سفاکان آمریکایی صهیونیستی به شهادت رسیدند، خصوصاً دانش‌آموزان مظلوم مدرسه «شجره طیبه» میناب اظهار کرد: در نیمه‌های شب شاهد توافق اولیه برای آتش‌بس و پذیرش شروط ایران از سوی ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا بودیم.

وی اضافه کرد: درباره این توافق اولیه که منجر به آتش‌بس دو هفته‌ای شده، در همین فاصله کوتاه اظهار نظرهای زیادی شده است. عده‌ای از همین حالا آن را یک پیروزی بزرگ و تاریخی قلمداد می‌کنند و عده‌ای نیز آتش‌بس را یک عقب‌نشینی مهلک از سوی ایران تلقی می‌کنند.

این استاد دانشگاه بیان کرد: حماسه‌ای که نیروهای مسلح، به‌ویژه هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیز مردم در کف خیابان در طول این چهل روز خلق کردند، در تاریخ مبارزات، جانفشانی‌ها و مقاومت ملت بی‌نظیر بود. این حماسه همواره باید به عنوان نقطه اوج عظمت ملتی که در سایه فرهنگ اسلام رشد یافته است زنده نگه داشته شود.

مذاکرات نباید طولانی شود

وی ادامه داد: این توافق اولیه، هرچند نشانه شکست ترامپ و عقب‌نشینی فاحش از مواضع اولیه او است، اما نه پیروزی نهایی است و نه شکست ایران، آن‌گونه که برخی دوستان می‌پندارند و همه چیز به مذاکرات پیشِ رو بستگی دارد.

شفیعی خاطرنشان کرد: اگر ایران بتواند شروط ده‌گانه خود را در این توافق بگنجاند، ضمانت اجرایی بگیرد و قطعنامه شورای امنیت را یا هر راه حل دیگری نیز به دنبال داشته باشد، پیروز میدان است؛ وگرنه باید نگران بود.

وی تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم یکی از ترفندهای دشمن، طولانی کردن مذاکرات با هدف به دست آوردن امتیازات بیشتر و از بین بردن فرصت پیروزی برای ایران است.

شفیعی با بیان اینکه ایران نباید به هیچ وجه اجازه دهد که مذاکرات طولانی شود، افزود: طولانی شدن مذاکرات بهترین فرصت برای تجدید قوا و پر کردن خلأ قدرت نظامی دشمن است که در طول این ۴۰ روز بدان گرفتار شده بود.

وی با اشاره به اینکه ایران در مذاکرات باید نسبت به بی‌اعتمادی به آمریکا، خصوصاً رئیس‌جمهوری مثل ترامپ، کاملاً توجه داشته باشد، اضافه کرد: ترامپ اصلاً قابل اعتماد نیست و هر لحظه ممکن است زیر میز مذاکره بزند یا به تعهداتش در توافق عمل نکند.

لزوم پرهیز از هرگونه تفرقه

این فعال فرهنگی و سیاسی گفت: در یک جنگ نمی‌توان انتظار داشت که یک طرف به همه اهدافش برسد و طرف مقابل به هیچ‌کدام. بدون تردید یکی از اهداف مردم در این جنگ و تجمعات کف خیابانی، نابودی رژیم صهیونیستی بود؛ امری که مسلماً باید با حضور ایران و بخش مهمی از کشورهای اسلامی تحقق پیدا کند.

وی بیان کرد: تصمیم شورای عالی امنیت ملی، بر اساس آنچه در متن بیانیه آمده، با نظر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، صورت پذیرفته است. بنابراین هر نوع مخالفت با این اقدام شورای عالی امنیت ملی موجب ایجاد تفرقه در میان نیروهای انقلابی و صفوف ملت ایران خواهد شد.

شفیعی افزود: همان‌طور که حضور مردم در طول این چهل شب بزرگ‌ترین ابزار قدرت و پشتوانه‌ای بی‌بدیل برای نیروهای مسلح بود، این تجمع باید با شکوه هرچه تمام‌تر و حتی بیشتر ادامه یابد. هر نوع غفلت و بی‌تفاوتی موجب خسارت عظیم به کشور خواهد شد.

وی ادامه داد: تروریست‌های وطنی و مزدبگیران بیگانه، که آمریکا و رژیم صهیونیستی در آغاز تحمیل جنگ چشم طمع به نقش‌آفرینی آنان در همراهی با خود داشتند، ساکت نخواهند نشست و چه‌بسا در دوران مذاکره با ایجاد اغتشاش و درگیری ـ مانند آنچه در دی‌ماه رخ داد ـ موجبات تشویق و تقویت دشمن شوند.

ضرورت حضور مردم در کف خیابان

این استاد دانشگاه ادامه داد: نه‌تنها از ضرورت حضور مردم در کف خیابان کاسته نشده، بلکه تا پایان مذاکرات و رسیدن به نتیجه مطلوب، مردم همچنان باید در صحنه حضور داشته باشند.

وی بیان کرد: مردم در تجمعات باید روحیه مطالبه‌گری خود را کاملاً ادامه دهند. این مطالبه‌گری پیام محکمی به تیم مذاکره‌کننده است تا بتوانند با موضعی قوی‌تر وارد مذاکرات شوند و بدانند در برابر هر توافقی باید پاسخ‌گوی ملت ایران باشند.

شفیعی اظهار کرد: هر توافقی که صورت بگیرد باید موقعیت و جایگاه جبهه مقاومت، به‌ویژه حزب‌الله لبنان که در طول این ۴۰ روز شجاعانه در کنار ملت ایران ایستادند و ضربات کوبنده‌ای به دشمن صهیونیستی وارد کردند و خسارت‌های جانی و مالی فراوانی نیز متحمل شدند، حفظ شود. دقیق‌تر آنکه جبهه مقاومت در این معادلات باید عین ایران اسلامی تعریف شود.