تشدید حملات حزب الله لبنان به اشغالگران؛ مقابله با پهپاد هرمس اسرائیلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزب الله لبنان اعلام کرد که با یک فروند پهپاد انتحاری، موضع جدید توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی را در منطقه «مزرعه سردا» هدف قرار داده است.

حزب‌الله همچنین در عملیاتی دیگر، تجمعاتی از خودروهای نظامی و نظامیان اسرائیلی را در حومه جنوب غربی شهرک «مجدل زون» هدف حملات موشکی چندمرحله‌ای و رگباری خود قرار داد.

در همین حال، رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که سامانه پدافند هوایی ارتش این رژیم در منطقه «کریات شمونه» فعال شده است در حالی که پیش از فعال شدن پدافند، آژیرهای خطر در این منطقه به صدا در نیامده بودند.

حزب‌ الله لبنان اعلام کرد یک موضع توپخانه‌ای تازه ‌تأسیس ارتش رژیم صهیونیستی را در شهرک العدیسه در جنوب لبنان با موشک هدف قرار داده است.

مقاومت اسلامی لبنان همچنین از حمله موشکی به تجمع خودروهای نظامی و نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه تله الصلعه» در شهرک القنطره در جنوب لبنان خبر داد.

حزب الله همچنین در بیانیه ای اعلام کرد: در راستای دفاع از لبنان و مردم آن، و بر اساس حق مشروع مقاومت در برابر اشغالگری و آزادسازی سرزمین، و در پاسخ به نقض آتش‌بس توسط دشمن اسرائیلی و تجاوز به حریم هوایی لبنان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۱۶:۱۰ روز یکشنبه ۱۴ ژوئن ۲۰۲۶، در حریم هوایی منطقه اقلیم التفاح، با یک فروند موشک زمین به هوا با یک فروند پهپاد اسرائیلی از نوع «هرمس ۴۵۰ - زیک» مقابله کرده و آن را مجبور به عقب‌نشینی کردند.

حملات حزب الله در حالی تشدید شده است که حمله هوایی اخیر ارتش اسرائیل به ضاحیه جنوبی بیروت، بار دیگر آتش‌بس شکننده میان دو طرف را در آستانه فروپاشی کامل قرار داده و موج جدیدی از تنش‌های امنیتی را در منطقه ایجاد کرده است.