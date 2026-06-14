انتقال ۱۶۲ زندانی تبعه افغانستان به کشورشان

به گزارش خبرگزاری مهر، عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری، از انتقال ۱۶۲ زندانی افغانستانی به کشورشان خبر داد.

جلالیان در این مورد اظهار کرد: این افراد پس از اجرایی شدن موافقت‌نامه انتقال محکومین به حبس میان دو کشور، تحویل مقامات قضایی افغانستان شدند.

رئیس کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری با تقدیر از همکاری قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، سازمان زندان‌ها، فراجا و مراجع ذیربط در استان سیستان‌وبلوچستان، تصریح کرد: محکومیت این افراد عمدتا به دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر بوده است و براساس موافقت‌نامه انتقال محکومین، باقیمانده محکومیت حبس را در زندان‌های کشور خود می‌گذرانند.

جلالیان گفت: در مرحله یازدهم از انتقال زندانیان افغانی، ۱۲۰۶ زندانی حائز شرایط انتقال بودند که پس از برخورداری تعدادی از این افراد از عفو مقام معظم رهبری در مناسبت‌های ویژه‌ای مانند عید فطر، سالروز جمهوری اسلامی ایران، اعیاد قربان و غدیر خم، تعداد ۷۳۵ نفر از این افراد در سه گروه برای گذران باقی‌مانده دوران محکومیت خود به افغانستان منتقل شدند.