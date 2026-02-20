۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۱۲

جلالی: طرح «ضیافت الهی» در بیش از ۵۰ بقعه متبرکه کرمان برگزار می شود

کرمان- مدیرکل اوقاف و امورخیریه کرمان از برگزاری گسترده طرح «ضیافت الهی» همزمان با ماه مبارک رمضان در بیش از ۵۰ بقعه متبرکه و امامزادگان این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی جلالی،صبح جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح معنوی «ضیافت الهی» در بیش از ۵۰ بقعه متبرکه استان کرمان اظهار داشت: در قالب طرح «ضیافت الهی»، حدود ۵۰ نفر مبلغ بومی و اعزامی در بقاع متبرکه در سطح استان کرمان به تبیین معارف دینی، پاسخگویی به مسائل شرعی و اجرای برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی می‌پردازند و مفسران قرآن کریم نیز در استان حضور یافته و برنامه‌های تفسیر و تدبر در قرآن را برای عموم مردم برگزار می‌کنند.

وی افزود: برپایی باشکوه برنامه های روز قدس، اجرای طرح قرار دوازدهم، برپایی محافل منا جات خوانی و قرائت دعای ابو حمزه ثمالی نیز از دیگر برنامه های این ماه مبارک است .

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمان تصریح کرد: یکی دیگر از برنامه های قرآنی، بر پایی مراسم جزءخوانی قرآن کریم در بقاع متبرکه است که با استقبال گسترده روزه‌داران، زائران و مجاوران آستان مقدس امامزادگان همراه است.

وی افزود: اجرای طرح افطاری ساده برای پذیرایی از نمازگزاران و روزه داران و طبخ و توزیع افطاری بین قشر کم برخوردار هم توسط برخی بقاع متبرکه انجام می‌شود.

حجت الاسلام جلالی، بیان کرد: برگزاری جشن ولادت امام حسن مجتبی(ع ) و نیز ویژه برنامه شب های قدر و ایام شهادت امیر المومنین (ع) با حضور گسترده مردم در آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه برگزار می‌شود .

مدیرکل اوقاف استان کرمان تصریح کرد: الحمدالله مثل سنوات قبل در بسیاری از امامزادگان و بقاع متبرکه اقامه باشکوه نماز عید فطر را شاهد خواهیم بود و همزمان با روزهای پایانی ماه مبارک رمضان و ایام عید فطر و فرارسیدن عید باستانی نوروز طرح آرامش بهاری نیز اجرا خواهد شد .

وی افزود: اجرای طرح «ضیافت الهی» فرصت مغتنمی برای تقویت معنویت، انس با قرآن کریم و ترویج فرهنگ وقف و احسان در جامعه است و این اداره کل با تمام ظرفیت‌های خود در خدمت مردم مؤمن و روزه‌دار استان کرمان خواهد بود.

