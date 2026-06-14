به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صلواتی بعدازظهر یکشنبه در نشست خبری استاندار که با محوریت بررسی آخرین وضعیت پروژه قطار سریع‌السیر تهران–اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: روند اجرای این طرح ملی مثبت و رو به جلو است و اقدامات هماهنگ میان دستگاه‌های مسئول، شتاب مناسبی به پیشرفت پروژه بخشیده است.

وی با اشاره به برگزاری نشست‌های مستمر و فشرده با نهادهای ذی‌ربط افزود: در ماه‌های اخیر جلسات متعددی در سطح ملی با حضور مسئولان و کارشناسان در مرکز، بنیاد مستضعفان، بنیاد نصف‌جهان و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس برگزار شده است. جمع‌بندی این نشست‌ها نشان می‌دهد که پروژه از منظر فنی و اجرایی در وضعیت رضایت‌بخشی قرار دارد.

مدیرکل امور زیربنایی پروژه قطار سریع‌السیر تهران–اصفهان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور تأکید کرد: در مقطع کنونی، اجرای پروژه‌های بزرگ و زیرساختی علاوه بر آثار اقتصادی، نقش مهمی در تقویت امید اجتماعی دارد. چنین طرح‌هایی می‌توانند به عنوان نماد اراده ملی در توسعه زیرساخت‌ها، پیام روشنی از پویایی و حرکت رو به جلو کشور مخابره کنند.

صلواتی در پاسخ به پرسشی درباره سرانجام پروژه با صراحت گفت: تکمیل و بهره‌برداری از این طرح قطعی است و با حمایت دولت، مسیر اجرایی آن با قدرت ادامه خواهد یافت.

تمرکز بر الگوهای نوین تأمین مالی

وی در ادامه به سازوکارهای پیش‌بینی‌شده برای رفع موانع مالی اشاره کرد و گفت: در حوزه تأمین منابع، رویکرد جدیدی با محوریت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و بهره‌گیری از مدل‌های نوین مالی طراحی شده است. بسته‌های متنوع و خلاقانه‌ای برای تأمین سرمایه مورد نیاز تدوین شده که می‌تواند روند اجرا را تسریع کند.

مدیرکل امور زیربنایی پروژه در پایان با استقبال از نقش نظارتی رسانه‌ها و افکار عمومی تصریح کرد: مطالبه‌گری رسانه‌ها و مردم می‌تواند به افزایش سرعت و دقت در اجرای پروژه کمک کند. ما از این نظارت استقبال می‌کنیم و با تمام توان برای تحقق این پروژه راهبردی تلاش خواهیم کرد.