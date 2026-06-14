دستگیری ۲ سارق و یک مالخر در ورامین توسط پلیس آگاهی پیشوا

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کارآگاه سید اکبر عربی، بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران، اعلام کرد: مأموران پلیس آگاهی پیشوا طی عملیاتی موفق به دستگیری ۲ نفر سارق همراه با اموال و یک نفر مالخر در ورامین شدند.

فرمانده انتظامی پیشوا افزود: متهمان دستگیر شده در تحقیقات اولیه به ۲۰ فقره سرقت اعتراف کردند.

وی گفت: ارزش اموال مسروقه کشف‌ شده حدود ۲۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

سرهنگ عربی در خاتمه خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی و سپس روانه زندان شدند.