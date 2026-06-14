به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحدث، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که بر اساس ارزیابی وضع موجود، ارتش خود را برای شلیک موشک به سمت این رژیم طی ساعات آینده آماده می کند.

ارتش اسرائیل اعلام کرد: ما در حال آماده شدن برای احتمال شلیک موشک از ایران به سمت اسرائیل در ساعات آینده، پس از حمله به ضاحیه بیروت، هستیم.

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد: برای همه سناریوهای پدافندی و تهاجمی آمادگی کامل داریم و در آماده باش هستیم.

همزمان وزارت خارجه رژیم صهیونیستی نیز مدعی شد که با حملات از لبنان به این رژیم مسامحه ای در کار نخواهد بود.

کانال ۱۴ رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد: طبق ارزیابی وضعیت: نهاد نظامی در حال آماده شدن برای تشدید دستورالعمل‌های فرماندهی جبهه داخلی در آینده نزدیک است.

رژیم صهیونیستی امروز علی رغم هشدار ایران به ضاحیه بیروت حمله کرد که در اثر آن تعدادی شهید و زخمی شده‌اند. احتمال می‌رود ایران یا حزب الله به این نقض آتش بس و حمله پاسخ دهد.