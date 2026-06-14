به گزارش خبرنگار مهر، امید شریفی بعدازظهر یکشنبه در نشست خبری مشترک استاندار و معاونان استانداری در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره وضعیت قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم، به تشریح اقدامات انجامشده برای مدیریت بازار در ماههای اخیر پرداخت.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و تأثیر آن بر بازار استان اظهار کرد: اصفهان نیز مانند سایر استانها از شرایط تورمی و فشارهای اقتصادی بیتأثیر نبوده است، اما از همان ساعات ابتدایی شکلگیری شرایط ویژه اقتصادی، مجموعه مدیریتی استان تلاش کرد با اتخاذ تدابیر فوری، مدیریت بازار را به شکل منسجم در دستور کار قرار دهد.
شریفی توضیح داد: در همان ساعات اولیه، ساختار عملیاتی ویژهای با عنوان «قرارگاه تنظیم بازار استان» تشکیل شد تا با تمرکز بیشتر و هماهنگی میان دستگاههای مسئول، روند رصد و کنترل بازار با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
به گفته وی، یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه، برگزاری جلسات مستمر و روزانه برای بررسی وضعیت بازار بوده است. سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان افزود: در این چارچوب، هر روز رأس ساعت ۱۳ نشست تنظیم بازار استان برگزار میشد و مسئولان دستگاههای مختلف گزارشهای دقیق از وضعیت قیمتها، توزیع کالاها و شرایط عرضه در بازار ارائه میکردند.
شریفی ادامه داد: در مجموع طی این مدت ۷۵ جلسه منظم برگزار شد که هدف اصلی آنها پایش لحظهای بازار، جلوگیری از بروز نابسامانی در عرضه کالاها و اتخاذ تصمیمهای سریع برای کنترل قیمتها در شرایط اقتصادی موجود بود.
وی با اشاره به نتایج این اقدامات تصریح کرد: مجموعه تدابیر اتخاذ شده در سه ماه گذشته باعث شد جایگاه اصفهان در میان استانهای کشور از نظر گرانی تغییر قابل توجهی پیدا کند؛ بهگونهای که این استان که پیشتر در رتبه نخست استانهای گران قرار داشت، اکنون به رتبه بیستوچهارم رسیده است.
سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان اصفهان اضافه کرد: بر اساس دادههای موجود، میانگین قیمت بسیاری از اقلام غذایی و خوراکی در بازار اصفهان در حال حاضر پایینتر از میانگین کشوری قرار دارد و این موضوع نشاندهنده اثرگذاری سیاستهای کنترلی در سطح استان است.
وی در عین حال تأکید کرد: مسئله تورم موضوعی فراگیر در سطح کشور است و تنها محدود به یک استان نیست. به گفته شریفی، بخش مهمی از این وضعیت به شرایط اقتصادی کلان، تحریمها و ساختارهای اقتصادی بازمیگردد و حل ریشهای آن نیازمند اصلاحات گسترده در سطح ملی است.
شریفی خاطرنشان کرد: با وجود این شرایط، مدیریت استان تلاش کرده با استفاده از ابزارهای نظارتی، هماهنگی میان دستگاهها و تصمیمگیریهای سریع، فشار قیمتی بر بازار استان را تا حد امکان کنترل کند و روند نظارت و مدیریت بازار همچنان با جدیت ادامه خواهد داشت.
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