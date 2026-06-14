به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای همگانی، تفاهمنامه اجرای طرح "شهر فعال" در شهر اصفهان طی مراسمی به امضای علی خلیلی رییس فدراسیون ورزشهای همگانی و علی قاسمزاده شهردار اصفهان رسید.
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در این نشست شهرام علم نایب رییس فدراسیون، ایمانه پورمعزی رییس هیئت ورزشهای همگانی استان اصفهان، مهدی صدری مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان اصفهان، علی قاسمزاده شهردار اصفهان، کمال حیدری معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری و علیرضا خاکسار معاون ورزشی و تفریحی شهرداری حضور داشتند.
️ گفتنی است «طرح شهر فعال» در بهمنماه ۱۴۰۴ با حضور وزیر ورزش و استاندار اصفهان رونمایی شده بود و این تفاهمنامه با هدف شروع فاز اجرایی همان طرح منعقد گردید.
️ بر این اساس، طرفین بر گسترش فعالیتهای ورزش همگانی، برگزاری رویدادهای پیادهروی خانوادگی، ورزش صبحگاهی، استفاده از ظرفیت پارکها و فضاهای عمومی شهری و بهرهمندی از امکانات شهرداری برای ارتقای سلامت شهروندان تأکید کردند.
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