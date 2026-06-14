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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۰۶

در حضور رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی؛

تفاهم‌نامه طرح «شهر فعال» با شهرداری اصفهان به امضا رسید

تفاهم‌نامه طرح «شهر فعال» با شهرداری اصفهان به امضا رسید

جلسه مسئولان ارشد فدراسیون ورزش‌های همگانی، مدیرکل ورزش و جوانان استان و شهرداری اصفهان با هدف آغاز فاز اجرایی «طرح شهر فعال» برگزار و تفاهم‌نامه همکاری به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های همگانی، تفاهم‌نامه اجرای طرح "شهر فعال" در شهر اصفهان طی مراسمی به امضای علی خلیلی رییس فدراسیون ورزش‌های همگانی و علی قاسم‌زاده شهردار اصفهان رسید.

در این نشست شهرام علم نایب‌ رییس فدراسیون، ایمانه پورمعزی رییس هیئت ورزش‌های همگانی استان اصفهان، مهدی صدری مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان اصفهان، علی قاسم‌زاده شهردار اصفهان، کمال حیدری معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری و علیرضا خاکسار معاون ورزشی و تفریحی شهرداری حضور داشتند.

️ گفتنی است «طرح شهر فعال» در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ با حضور وزیر ورزش و استاندار اصفهان رونمایی شده بود و این تفاهم‌نامه با هدف شروع فاز اجرایی همان طرح منعقد گردید.

️ بر این اساس، طرفین بر گسترش فعالیت‌های ورزش همگانی، برگزاری رویدادهای پیاده‌روی خانوادگی، ورزش صبحگاهی، استفاده از ظرفیت پارک‌ها و فضاهای عمومی شهری و بهره‌مندی از امکانات شهرداری برای ارتقای سلامت شهروندان تأکید کردند.

کد مطلب 6860196

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