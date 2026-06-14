به گزارش خبرنگار مهر، حسین الماسی بعد از ظهر یکشنبه در جلسهای با حضور فرماندار و نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، این موضوع را مطرح کرد و گفت: دستگاههای اجرایی باید از توقف پروژهها در مراحل ابتدایی جلوگیری کنند.
او با اشاره به نقش نظارتی فرمانداریها، از فرماندار پاکدشت خواست تا روند اجرای این مصوبات را بهصورت دائمی زیر نظر داشته باشد.
آقای الماسی تصریح کرد: لازم است تا تکمیل و بهرهبرداری نهایی، اقدامات دستگاههای مسئول بهطور مستمر ادامه داشته باشد.
این مقام مسئول در استانداری تهران ضمن قدردانی از تلاشهای صورتگرفته، از تمامی مدیران خواست با جدیت بیشتری موانع اجرایی را برطرف کنند و نگذارند، اجرای مصوبات و پروژههای مورد مطالبه مردم با وقفه مواجه شود.
این پیگیری در حالی صورت میگیرد که پیشتر نیز استانداری تهران در جلسه مربوط به شهرستان پیشوا، تعلل در اجرای مصوبات را «غیرقابل توجیه» و مصداق «ترک فعل» خوانده بود.
به نظر میرسد، استانداری تهران فشار بر مدیران برای پاسخگویی در قبال تعهدات سفرهای شهرستانی را افزایش داده است.
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