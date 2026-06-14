امام جمعه قم: امروز جنگ نرم دشمن بر محور تفرقه و ناامیدی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد سعیدی بعدازظهر یکشنبه در آئین تجلیل از بانوان فعال در اجتماعات و مواکب مردمی شهر قم که در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار شد، با اشاره به نقش بانوان در عرصههای اجتماعی اظهار کرد: حضور زنان مؤمن و انقلابی در متن فعالیتهای مردمی و خدمترسانی، یکی از جلوههای ارزشمند فرهنگ دینی و اسلامی در جامعه امروز به شمار میرود.
وی افزود: بانوانی که در مواکب مردمی ایفای نقش میکنند، تنها مجریان بخشی از فعالیتها نیستند بلکه با روحیه ایثار و مسئولیتپذیری، زمینهساز گسترش فرهنگ همدلی، خدمت و مقاومت در سطح جامعه هستند.
تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) با بیان اینکه حضور بانوان در بطن اجتماعات مردمی، تصویری واقعی از اسلام اجتماعی را به نمایش میگذارد، گفت: این حضور مؤثر، بازتابی از نقش تاریخی و ماندگار حضرت زینب (س) در صیانت از نهضت عاشورا و انتقال پیام کربلا به نسلهای آینده است.
وی ادامه داد: در واقعه عاشورا، حضرت زینب (س) افزون بر روایتگری حوادث، مسئولیت مدیریت شرایط دشوار پس از شهادت امام حسین (ع) را نیز بر عهده داشتند و با تدبیر و استقامت، مسیر ماندگاری پیام عاشورا را هموار کردند.
بانوان امروز ادامهدهنده مسیر حضرت زینب (س) هستند
سعیدی با اشاره به جایگاه بانوان در مواکب مردمی بیان کرد: امروز نیز بانوان فعال در این عرصه، با الهام از آن الگوی بزرگ، مسئولیت ترویج فرهنگ مقاومت و خدمت را در جامعه بر دوش گرفتهاند و نقش مهمی در ارتقای سرمایه اجتماعی ایفا میکنند.
وی افزود: فعالیت در مواکب صرفاً به ارائه خدمات محدود نمیشود بلکه فرصتی برای انتقال ارزشهای دینی، فرهنگی و اجتماعی به اقشار مختلف جامعه است.
نماینده ولیفقیه در استان قم با تأکید بر ضرورت توسعه فعالیتهای فرهنگی در مواکب گفت: هر موکب باید بخشی از ظرفیت خود را به پاسخگویی به شبهات فکری و اعتقادی اختصاص دهد و در کنار آن، خدمات مشاورهای در حوزه خانواده و تربیت فرزند نیز ارائه شود.
وی اضافه کرد: مواکب بانوان میتوانند محیطی امن، آرام و قابل اعتماد برای دختران و زنان جامعه باشند و در کنار خدمات فرهنگی، نقش مؤثری در تحکیم بنیان خانواده ایفا کنند.
سعیدی با اشاره به ضرورت برخورد مناسب با همه اقشار جامعه اظهار کرد: جذب حداکثری مردم باید در دستور کار فعالان مواکب قرار گیرد و لازم است با نگاه کریمانه و مهربانانه، زمینه حضور و ارتباط همه افراد با فضای معنوی این اجتماعات فراهم شود.
موکب بانوان نقش مادری برای جامعه دارد
وی با بیان اینکه بانوان حاضر در مواکب نقشی فراتر از خدمترسانی معمولی بر عهده دارند، گفت: موکب بانوان در حقیقت کارکردی مادرانه دارد و میتواند مأمن و پناهگاهی برای رفع دغدغههای فرهنگی و اجتماعی مخاطبان باشد.
تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) ادامه داد: زنانی که با اخلاص در این عرصه حضور یافتهاند، با رفتار، گفتار و شیوه خدمت خود پیام مهربانی، همدلی و مسئولیتپذیری را به جامعه منتقل میکنند.
وی همچنین فعالیت در شرایط سخت آب و هوایی را جلوهای از مجاهدت دانست و افزود: خدمترسانی در گرمای هوا و تحمل دشواریهای این مسیر، یادآور بخشی از رنجها و سختیهایی است که کاروان اسرای کربلا متحمل شد.
سعیدی تصریح کرد: استقامت بانوان در این میدان، پیام صبر، پایداری و وفاداری به آرمانهای حسینی را به جامعه منتقل میکند و میتواند الهامبخش نسل جوان باشد.
وی خاطرنشان کرد: حضور پررنگ زنان در مواکب مردمی، نشان میدهد زن مسلمان و محجبه نه تنها در عرصههای اجتماعی منفعل نیست بلکه در شرایط دشوار نیز حضوری فعال، مسئولانه و اثرگذار دارد.
دشمن به دنبال تفرقه و ناامیدی در جامعه است
نماینده ولیفقیه در استان قم در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت حفظ امید اجتماعی اشاره کرد و گفت: دشمنان پس از ناکامی در رویاروییهای مستقیم، تلاش میکنند از مسیر جنگ روانی و عملیات رسانهای، روحیه جامعه را هدف قرار دهند.
وی افزود: یکی از مهمترین ابزارهای دشمن در این مسیر، ترویج ناامیدی و ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان است و از این رو باید نسبت به اخبار و شایعات با دقت و هوشیاری برخورد شود.
سعیدی ادامه داد: فعالان فرهنگی و خادمان مواکب میتوانند با گفتوگو، امیدآفرینی و تبیین واقعیتها، نقش مهمی در خنثیسازی این توطئهها ایفا کنند.
وی اظهار کرد: گاهی یک رفتار محبتآمیز، یک بسته فرهنگی یا حتی یک جمله امیدبخش میتواند تأثیر عمیقی بر روحیه مردم داشته باشد و احساس همبستگی ملی را تقویت کند.
تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) در پایان گفت: مواکب مردمی خیمههای خدمت و همدلی هستند و بانوان فعال در این عرصه به عنوان سفیران عفاف، مقاومت و امید، میتوانند پیام وحدت و انسجام اجتماعی را در سطح جامعه گسترش دهند تا خیابانها با حضور آنان به حسینیههایی به وسعت ایران اسلامی تبدیل شود.
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