احیای نسل ماهیان خاویاری با ایجاد بانک ژن در پشت سد شهید رجایی

به گزارش خبرنگار مهر، نیما حسین زاده شامگاه یکشنبه در حاشیه نشست تخصصی بررسی ظرفیت‌های استقرار بانک ژن ماهیان خاویاری در پشت سد شهید رجایی اظهار داشت: ایجاد بانک ژنی ماهیان خاویاری در این محدوده، گام‌های اساسی برای صیانت از تنوع زیستی و تقویت برنامه‌های بازسازی ذخایر خواهد بود.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، رهاسازی یکی از گونه‌های بومی ماهیان خاویاری در منطقه سد شهید رجایی نیز به عنوان اقدامی مؤثر در مسیر احیای ذخایر ژنتیکی دنبال می‌شود.

حسین‌زاده با تأکید بر ضرورت همکاری بین‌دستگاهی برای تسریع این طرح ملی تصریح کرد: سد شهید رجایی می‌تواند به یکی از مراکز مهم حفاظت و احیای ماهیان خاویاری کشور تبدیل شود و این طرح ضمن پشتیبانی از فعالیت‌های پژوهشی، نقش راهبردی در حفظ سرمایه‌های ژنتیکی ایران ایفا خواهد کرد.