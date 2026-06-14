صفایی بوشهری: استاندارد از ارکان اصلی توسعه استان بوشهر است

به گزارش خبرنگار مهر ، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر یکشنبه در دیدار مدیرکل و مسئولان اداره کل استاندارد استان بوشهر با تأکید بر نقش راهبردی استاندارد در توسعه استان، گفت: استان بوشهر در دوران پساجنگ و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده تجاری، صنعتی و منطقه آزاد، به یکی از کانون‌های مهم تولید ثروت و مبادلات بین‌المللی در کشور تبدیل خواهد شد و در این مسیر، استاندارد از ارکان اصلی پیشرفت به شمار می‌رود.

وی با اشاره به موقعیت ممتاز جغرافیایی بوشهر در حوزه خلیج فارس اظهار کرد: بوشهر دارای ظرفیت‌های کم‌نظیری در عرصه تجارت، صادرات و واردات است و با تکمیل زیرساخت‌های اقتصادی و فعال شدن منطقه آزاد، جایگاه این استان در عرصه مبادلات بین‌المللی بیش از پیش تقویت خواهد شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه استاندارد نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ کیفیت کالاها و خدمات دارد، افزود: هرگونه ضعف در حوزه استاندارد می‌تواند خسارت‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی بین‌المللی برای کشور به همراه داشته باشد؛ از این رو مسئولیت مجموعه استاندارد، مسئولیتی حساس، حیاتی و آینده‌ساز است.

توجه به نیروهای بومی، جانشین‌پروری و تربیت نیروی انسانی متخصص

آیت‌الله صفایی بوشهری بر توسعه زیرساخت‌های سخت‌افزاری و آزمایشگاهی استاندارد تأکید کرد و گفت: تجهیزات و امکانات اداره کل استاندارد باید با نگاه بین‌المللی طراحی و توسعه یابد و صرفاً به الگوهای موجود در سایر استان‌ها اکتفا نشود.

وی همچنین با اشاره به اهمیت حضور فعال استاندارد در منطقه آزاد بوشهر خاطرنشان کرد: از هم‌اکنون باید جایگاه ویژه‌ای برای استقرار و فعالیت مجموعه استاندارد در منطقه آزاد پیش‌بینی شود تا تمامی فعالیت‌های اقتصادی، تجاری، بهداشتی و خدماتی این منطقه بر اساس ضوابط و استانداردهای لازم شکل گیرد.

امام جمعه بوشهر یکی از نقاط قوت اداره کل استاندارد استان را توجه به نیروهای بومی، جانشین‌پروری و تربیت نیروی انسانی متخصص دانست و تصریح کرد: تداوم مسیر جوان‌گرایی، آموزش تخصصی و پرورش مدیران از درون مجموعه، از عوامل موفقیت و پایداری این سازمان است.

ضرورت توجه به آموزش‌های مهارتی و تخصصی در حوزه استاندارد

وی برگزاری همایش‌ها، کارگاه‌های تخصصی و نشست‌های علمی ملی و بین‌المللی را ضروری دانست و افزود: ارتباط مستمر با مراکز علمی، پژوهشی و متخصصان داخلی و خارجی می‌تواند موجب ارتقای جایگاه علمی و تخصصی استاندارد در استان شود.

آیت‌الله صفایی بوشهری همچنین خواستار توجه بیشتر به آموزش‌های مهارتی و تخصصی در حوزه استاندارد شد و گفت: تربیت نیروهای کارآمد و متخصص برای آینده صنعتی استان یک ضرورت است و باید زمینه ایجاد مراکز آموزشی و مهارت‌آموزی مرتبط با حوزه استاندارد در بوشهر فراهم شود.

وی در پایان با تقدیر از تلاش‌های مجموعه استاندارد استان بوشهر اظهار داشت: باید نگاه‌ها به آینده، توسعه‌گرا و مبتنی بر استانداردهای روز دنیا باشد تا بوشهر بتواند جایگاه شایسته خود را در عرصه ملی و بین‌المللی بیش از پیش تثبیت کند.