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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۴

صد و ششمین قرار مردم لنگرود در میدان

صد و ششمین قرار مردم لنگرود در میدان

لنگرود- در صد و ششمین شب تجمعات، مردم لنگرود به نیابت از وطن با تکبیر به میدان آمدند.

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فیلم: فاطمه نخستین

کد مطلب 6860420

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