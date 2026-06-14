https://mehrnews.com/x3ckkB ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۴ کد مطلب 6860420 استانها گیلان استانها گیلان ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۴ صد و ششمین قرار مردم لنگرود در میدان لنگرود- در صد و ششمین شب تجمعات، مردم لنگرود به نیابت از وطن با تکبیر به میدان آمدند. دریافت 11 MB فیلم: فاطمه نخستین کد مطلب 6860420 کپی شد مطالب مرتبط بانوان گلستانی پرچم ایران را در میدان همدلی میدوزند طنین «یا اباعبدالله» مردم خمین در صد و پنجمین قرار عاشقی حماسهسازی محلاتیها در صدو پنجمین شب بیعت با رهبر معظم انقلاب صد و پنجمین شب اجتماع ساوجیها در حمایت از رهبری و نیروهای مسلح گرامیداشت شهدای اقتدار در تجمعات شبانه مردم ایلام برچسبها تجمع مردمی شهادت رهبر معظم انقلاب شهرستان لنگرود
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