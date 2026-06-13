https://mehrnews.com/x3cjSQ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۲۱ کد مطلب 6859354 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۲۱ طنین «یا اباعبدالله» مردم خمین در صد و پنجمین قرار عاشقی خمین- در این ویدئو طنین «یا اباعبدالله» مردم خمین در صد و پنجمین قرار عاشقی را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6859354 کپی شد مطالب مرتبط ۱۰۵ شب حماسه و وطندوستی مردم اراک در میدان شهدا شکوه حضور مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۰۴ رسید یکصد و چهارمین شب پایداری مردم ولایی محلات در راه وطن برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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