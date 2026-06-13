https://mehrnews.com/x3cjSV ۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۱۹ کد مطلب 6859358 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۱۹ صد و پنجمین شب اجتماع ساوجیها در حمایت از رهبری و نیروهای مسلح محلات- در این ویدئو صد و پنجمین شب اجتماع ساوجیها در حمایت از رهبر انقلاب و نیروهای مسلح را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6859358 کپی شد مطالب مرتبط ۱۰۵ شب حماسه و وطندوستی مردم اراک در میدان شهدا بانوان گلستانی پرچم ایران را در میدان همدلی میدوزند شکوه حضور مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۰۴ رسید یکصد و چهارمین شب پایداری مردم ولایی محلات در راه وطن برچسبها ساوه تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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