https://mehrnews.com/x3cjSS ۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۲۰ کد مطلب 6859356 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۲۰ حماسهسازی محلاتیها در صدو پنجمین شب بیعت با رهبر معظم انقلاب محلات- در این ویدئو حماسهسازی محلاتیها در صدو پنجمین شب بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6859356 کپی شد مطالب مرتبط ۱۰۵ شب حماسه و وطندوستی مردم اراک در میدان شهدا شکوه حضور مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۰۴ رسید یکصد و چهارمین شب پایداری مردم ولایی محلات در راه وطن برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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