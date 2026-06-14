به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، کاظم غریبآبادی در گفتوگو با شبکه خبر اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران موفق شد با اتکا به خون شهدا، هدایتهای مقام معظم رهبری، حمایت مردم، اقتدار نیروهای مسلح و تلاش مسئولان، دشمن را در دستیابی به اهداف راهبردی خود ناکام بگذارد و پیروزیهای مهمی را به دست آورد.
وی افزود: دشمنی که با هدف تحقق اهداف خود علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کرده بود، در نهایت با شکست مواجه شد و ناچار به درخواست آتشبس و مذاکره شد. اکنون نیز تمامی مواضع و مطالبات اصلی ایران در متن تفاهم مورد توجه قرار گرفته است.
معاون وزیر امور خارجه با تأکید بر بیاعتمادی ایران به آمریکا تصریح کرد: اعتماد جمهوری اسلامی ایران نه به طرف مقابل، بلکه به توان نظامی، قدرت دیپلماسی و انسجام ملی است. از همین رو، سازوکارهای مشخصی برای نظارت بر اجرای تعهدات آمریکا در نظر گرفته شده است.
غریبآبادی خاطرنشان کرد: در صورت آغاز مرحله دوم مذاکرات و ورود به گفتوگوهای ۶۰ روزه، هرگونه اقدام ایران متناسب و متناظر با اجرای تعهدات طرف مقابل خواهد بود و در صورت مشاهده هرگونه نقص یا تخلف، جمهوری اسلامی ایران اقدامات متقابل خود را انجام خواهد داد.
وی درباره تأثیر هشدارهای اخیر مقامات نظامی و امنیتی ایران بر روند مذاکرات گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل برای پاسخ قاطع به اقدامات رژیم صهیونیستی را داشتند و همین اقتدار نظامی و تهدیدهای بازدارنده، در پیشبرد روند نهاییسازی متن تفاهم و پذیرش مواضع ایران از سوی طرف مقابل مؤثر بود.
معاون وزیر امور خارجه تأکید کرد: هدف اصلی هیئت مذاکرهکننده جمهوری اسلامی ایران تأمین حداکثری منافع ملی و حفظ امنیت کشور بوده است. مردم پس از انتشار متن تفاهم خواهند دید که دستاوردهای سیاسی، حقوقی و دیپلماتیک ایران در مقایسه با تعهدات پذیرفتهشده، قابل توجه و چشمگیر است.
غریبآبادی با اشاره به روند مذاکرات اظهار داشت: با وجود آنکه مقامات آمریکایی در روزهای گذشته از نهایی شدن متن سخن گفته بودند، ایران تا زمان اعمال آخرین ملاحظات و مطالبات خود با متن موافقت نکرد و بر اصلاح و تکمیل آن اصرار داشت.
وی همچنین تأکید کرد: حتی در صورت دستیابی به توافق نهایی پس از مذاکرات آتی، جمهوری اسلامی ایران از تهدیدها و توطئههای دشمنان غافل نخواهد شد و آمادگی خود را برای مقابله با هرگونه اقدام خصمانه حفظ خواهد کرد.
معاون وزیر امور خارجه از برگزاری نشستهای بعدی در سوئیس خبر داد و گفت: پس از امضای رسمی تفاهم، رؤسای دو هیئت درباره ترتیبات اجرایی و تشکیل کارگروههای مذاکراتی گفتوگو خواهند کرد.
وی افزود: بر اساس تفاهم انجامشده، ابتدا آمریکا باید تعهدات فوری خود از جمله پایان محاصره جنگ و توقف عملیاتهای نظامی علیه ایران را اجرا کند. پس از راستیآزمایی این اقدامات، مذاکرات ۶۰ روزه میان دو طرف آغاز خواهد شد و گفتوگوها در چارچوبهای فنی ادامه مییابد.
غریبآبادی در تشریح محورهای مذاکرات آتی گفت: موضوع رفع تمامی تحریمهای اعمالشده علیه جمهوری اسلامی ایران، همکاریهای مرتبط با آژانس بینالمللی انرژی اتمی، مسائل هستهای و همچنین سازوکارهای توسعه اقتصادی و اجتماعی از جمله محورهای اصلی پیشبینیشده در متن پیشنویس است.
وی افزود: بر اساس مفاد پیشبینیشده، آمریکا متعهد به پایان دادن به تمامی تحریمها خواهد شد و این موضوع یکی از مهمترین تعهدات طرف مقابل در چارچوب توافقات مورد بحث به شمار میرود.
معاون وزیر امور خارجه ادامه داد: تعیین سازوکار نهایی برای اجرای برنامههای توسعه اقتصادی و اجتماعی و همچنین طراحی سازوکارهای نظارتی برای ارزیابی حسن اجرای تعهدات طرفین، از دیگر محورهای مذاکرات خواهد بود.
غریبآبادی با اشاره به گستردگی دستور کار مذاکرات تصریح کرد: در مجموع ۲۴ موضوع مهم در مذاکرات مدنظر قرار گرفته که هر یک از اهمیت ویژهای برخوردار است و در چارچوب گفتوگوهای آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی ضمن قدردانی از اعضای هیئت مذاکرهکننده جمهوری اسلامی ایران گفت: از رئیس هیئت مذاکرهکننده و تمامی اعضای این هیئت به دلیل تلاشهای صورتگرفته برای تأمین منافع ملی کشور تشکر میکنم.
معاون وزیر امور خارجه همچنین با تقدیر از نقش مردم، نیروهای مسلح و مسئولان نظام اظهار داشت: اگر امروز دشمن ناچار به پذیرش مذاکره و توقف جنگ شده است، نتیجه اقتدار جمهوری اسلامی ایران، ایستادگی مردم، آمادگی نیروهای مسلح و هدایتهای مقام معظم رهبری است.
غریبآبادی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران هرگز برای پایان جنگ درخواست یا التماس نکرد، بلکه با تکیه بر قدرت و بازدارندگی خود، شرایطی را رقم زد که طرف مقابل ناچار به پذیرش توقف درگیریها و ورود به مسیر مذاکره شد.
وی با قدردانی از مردم ایران، مقام معظم رهبری و مسئولان کشور، تأکید کرد که مجموعه مؤلفههای قدرت جمهوری اسلامی ایران زمینهساز دستیابی به شرایط کنونی و وادار شدن طرف مقابل به پذیرش مطالبات ایران شده است.
غریبآبادی با اعلام نهایی شدن متن یادداشت تفاهم گفت: متن این یادداشت تفاهم نهایی شده و امضای رسمی آن روز جمعه در سوئیس انجام خواهد شد.
وی همچنین از نقش میانجیها در روند مذاکرات خبر داد و افزود: روز گذشته هیئتی از قطر برای تکمیل گفتوگوها به تهران سفر کرد و در مجموع بیش از ۱۵ ساعت مذاکره و رایزنی انجام شد که در نهایت اصلاحات مورد نظر جمهوری اسلامی ایران در متن اعمال و از سوی طرف مقابل پذیرفته شد.
معاون وزیر امور خارجه با اشاره به تعهدات فوری پیشبینیشده در یادداشت تفاهم اظهار داشت: دو اقدام فوری باید از بامداد امروز اجرایی شود؛ نخست، پایان فوری و دائمی جنگ در جبهههای مختلف از جمله لبنان و دوم، خاتمه محاصره دریایی.
وی تأکید کرد: پس از اجرای تعهدات فوری طرف مقابل و راستیآزمایی آن، جمهوری اسلامی ایران نیز از روز جمعه تعهدات خود را آغاز خواهد کرد.
غریبآبادی با اشاره به آمادگی دفاعی کشور تصریح کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همواره دستشان روی ماشه خواهد بود و برای مقابله با هرگونه توطئه و اقدام دشمنان آمادگی کامل دارند.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در میدان نظامی طرف مقابل را وادار به عقبنشینی کرد و نتیجه این اقتدار آن بود که آمریکا در این تفاهمنامه تعهد به پایان جنگ داده است.
معاون وزیر امور خارجه همچنین درباره محورهای اصلی مذاکرات ۶۰ روزه آینده گفت: پایان تمامی تحریمها و قطعنامههای شورای امنیت علیه ایران، موضوعات هستهای، تعیین سازوکار نهایی بازسازی و توسعه اقتصادی ایران و نیز طراحی سازوکار اجرایی برای نظارت بر اجرای تعهدات طرفین، از مهمترین محورهای این مذاکرات خواهد بود.
غریبآبادی با اشاره به روند نهاییسازی تفاهم گفت: مذاکرات تا حدود یک ساعت پیش از اعلام توافق ادامه داشت و جمهوری اسلامی ایران تا زمان درج آخرین ملاحظات و مطالبات خود در متن، با نهایی شدن آن موافقت نکرد.
وی افزود: متن یادداشت تفاهم نهایی شده است و امضای رسمی آن روز جمعه در سوئیس انجام خواهد شد.
معاون وزیر امور خارجه همچنین از آغاز اجرای برخی تعهدات طرف مقابل خبر داد و اظهار داشت: خاتمه محاصره دریایی علیه ایران از امشب آغاز میشود و در کنار پایان جنگ و آزادسازی اموال، از جمله تعهدات فوری طرف آمریکایی به شمار میرود که اجرای آنها پیش از ورود به مذاکرات ۶۰ روزه مورد راستیآزمایی قرار خواهد گرفت.
غریبآبادی با اشاره به نقش تحولات میدانی در روند مذاکرات گفت: برخی تحولات اخیر در لبنان، مواضع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و آمادگی کامل برای پاسخ به هرگونه اقدام دشمن، در تسهیل روند مذاکرات و پذیرش برخی اصلاحات پیشنهادی ایران از سوی طرف مقابل مؤثر بود.
وی تصریح کرد: اقتدار نظامی جمهوری اسلامی ایران در کنار اقدامات نیروهای مقاومت، به فرآیند نهاییسازی متن و پیشبرد موضوعات مورد نظر ایران کمک کرد.
معاون وزیر امور خارجه با تأکید بر دستاوردهای مذاکرات اظهار داشت: تعهدات جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با دستاوردها و امتیازات بهدستآمده قابل قیاس نیست و مردم پس از انتشار متن تفاهمنامه قادر خواهند بود این موضوع را بهصورت دقیق ارزیابی کنند.
غریبآبادی همچنین ابراز امیدواری کرد مذاکرات ۶۰ روزه به نتیجه نهایی منجر شود و افزود: رفع تمامی تحریمهای اولیه و ثانویه، لغو قطعنامههای شورای امنیت و شورای حکام، رسیدگی به موضوعات هستهای، تعیین سازوکار بازسازی و توسعه اقتصادی و نیز طراحی سازوکار نظارت بر اجرای تعهدات طرفین، از مهمترین محورهای این مذاکرات خواهد بود.
نظر شما