به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اسماعیل فتحی ظهر پنجشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح آرامش در شهر به مدت چهار روز، مأموران انتظامی شهرستان با اجرای اقدامات هدفمند و عملیاتی، برخورد با عوامل برهم‌زننده نظم و امنیت عمومی و خرده‌فروشان مواد مخدر را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، ۵ نفر از معتادان متجاهر شناسایی و دستگیر شدند که دو نفر از آنان دارای سابقه سرقت بود.

فرمانده انتظامی شهرستان هوراند ادامه داد: مأموران در ادامه اجرای طرح و در راستای مقابله با خرده‌فروشان مواد مخدر، موفق به شناسایی و دستگیری۳ نفر از خرده‌فروشان مواد مخدر شدند.

سرهنگ فتحی تصریح کرد: در بازرسی از محل و مخفیگاه متهمان، در مجموع مقدار قابل توجهی انواع مواد مخدر،کشف و ضبط شد.