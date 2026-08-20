  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۹

دستگیری ۵ معتاد متجاهر و ۳ خرده‌فروش مواد مخدر در هوراند

دستگیری ۵ معتاد متجاهر و ۳ خرده‌فروش مواد مخدر در هوراند

هوراند- فرمانده انتظامی هوراند از جمع‌آوری معتادان متجاهر و برخورد با خرده‌فروشان مواد مخدر و کشف مقداری مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اسماعیل فتحی ظهر پنجشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح آرامش در شهر به مدت چهار روز، مأموران انتظامی شهرستان با اجرای اقدامات هدفمند و عملیاتی، برخورد با عوامل برهم‌زننده نظم و امنیت عمومی و خرده‌فروشان مواد مخدر را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، ۵ نفر از معتادان متجاهر شناسایی و دستگیر شدند که دو نفر از آنان دارای سابقه سرقت بود.

فرمانده انتظامی شهرستان هوراند ادامه داد: مأموران در ادامه اجرای طرح و در راستای مقابله با خرده‌فروشان مواد مخدر، موفق به شناسایی و دستگیری۳ نفر از خرده‌فروشان مواد مخدر شدند.

سرهنگ فتحی تصریح کرد: در بازرسی از محل و مخفیگاه متهمان، در مجموع مقدار قابل توجهی انواع مواد مخدر،کشف و ضبط شد.

کد مطلب 6922266

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها