به گزارش خبرنگار مهر، ساختمان اداری حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان ظهر پنجشنبه و در جریان سفر استانی احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، به این استان افتتاح شد.

این طرح با حضور احمد دنیامالی و آرش زره‌تن لهونی، استاندار کردستان، و جمعی از مسئولان کشوری و استانی به بهره‌برداری رسید.

ساختمان جدید حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان دارای پنج هزار و ۱۷۸ مترمربع زیربناست که در چهار طبقه به همراه یک طبقه زیرزمین احداث شده و بخش‌های مختلف اداری این حوزه را در خود جای می‌دهد.

برای اجرای این پروژه در مجموع ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است و با بهره‌برداری از آن، بخشی از نیازهای اداری حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان تأمین خواهد شد.

افتتاح این ساختمان از برنامه‌های سفر استانی وزیر ورزش و جوانان به کردستان بود که در کنار مجموعه‌ای از برنامه‌ها و دیدارهای وی با مسئولان استان انجام شد.