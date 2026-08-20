به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرضا جوادی ظهر پنج شنبه اظهار کرد: همدان همواره خاستگاه بزرگان و چهرههای ماندگاری بوده است که با فعالیتهای خود نام این دیار را در حوزه فرهنگ و هنر ایران درخشان کردهاند.
وی افزود: استاد جلیل رسولی از افتخارات ارزشمند همدان و از چهرههای برجسته هنر خوشنویسی کشور و جهان اسلام است که سالها از عمر خود را صرف خلق آثار هنری و اعتلای این هنر اصیل کرده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان بیان کرد: برپایی این آیین، ادای احترام به سالها تلاش، آفرینش و خدمات هنری این استاد برجسته است و فرصتی برای معرفی جایگاه هنری و میراث ارزشمند وی به نسل جوان به شمار میرود.
جوادی با اشاره به اهمیت گرامیداشت روز همدان، گفت: روز همدان فرصتی برای پاسداشت هویت تاریخی، فرهنگی و سرمایههای انسانی این دیار کهن است و تجلیل از چهرههای ماندگار، بخشی از رسالت فرهنگی در این مناسبت محسوب میشود.
وی خاطرنشان کرد: آیین نکوداشت استاد جلیل رسولی روز یکم شهریورماه از ساعت ۱۶:۳۰ در مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی همدان برگزار خواهد شد.
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