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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۹

آیین نکوداشت استاد جلیل رسولی همزمان با روز همدان برگزار می‌شود

آیین نکوداشت استاد جلیل رسولی همزمان با روز همدان برگزار می‌شود

همدان- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان از برگزاری آیین نکوداشت استاد «جلیل رسولی» چهره ماندگار خوشنویسی ایران و جهان اسلام و از هنرمندان برجسته همزمان با گرامیداشت روز همدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرضا جوادی ظهر پنج شنبه اظهار کرد: همدان همواره خاستگاه بزرگان و چهره‌های ماندگاری بوده است که با فعالیت‌های خود نام این دیار را در حوزه فرهنگ و هنر ایران درخشان کرده‌اند.

وی افزود: استاد جلیل رسولی از افتخارات ارزشمند همدان و از چهره‌های برجسته هنر خوشنویسی کشور و جهان اسلام است که سال‌ها از عمر خود را صرف خلق آثار هنری و اعتلای این هنر اصیل کرده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان بیان کرد: برپایی این آیین، ادای احترام به سال‌ها تلاش، آفرینش و خدمات هنری این استاد برجسته است و فرصتی برای معرفی جایگاه هنری و میراث ارزشمند وی به نسل جوان به شمار می‌رود.

جوادی با اشاره به اهمیت گرامیداشت روز همدان، گفت: روز همدان فرصتی برای پاسداشت هویت تاریخی، فرهنگی و سرمایه‌های انسانی این دیار کهن است و تجلیل از چهره‌های ماندگار، بخشی از رسالت فرهنگی در این مناسبت محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: آیین نکوداشت استاد جلیل رسولی روز یکم شهریورماه از ساعت ۱۶:۳۰ در مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی همدان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6922226

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