وزش باد نسبتاً شدید و غبار رقیق در همدان از عصر جمعه

محمدحسن باقری‌شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر پایه آخرین خروجی مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی در پنج روز آینده آسمان استان همدان عمدتاً صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات به‌ویژه در بعدازظهرها وزش باد رخ می‌دهد.

وی ادامه داد: از ساعاتی در بعدازظهر روز جمعه وزش باد نسبتاً شدید در بیشتر نقاط استان آغاز خواهد شد که این شرایط در مناطق شرقی همدان با غبار رقیق همراه است.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان درباره تغییرات دمایی نیز گفت: دمای هوا امروز در اغلب نقاط استان بین ۲ تا سه درجه افزایش می‌یابد اما این روند موقتی است و از فردا به بعد دمای هوا یک تا ۲ درجه کاهش خواهد یافت و از روز شنبه نیز به‌ویژه در ساعات بعدازظهر افزایش ابر در آسمان استان پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به دماهای ثبت‌شده در شبانه‌روز گذشته بیان کرد: بیشینه دمای هوا در شهرستان‌های کبودراهنگ، فامنین، اسدآباد و بهار ۳۶ درجه سانتی‌گراد ثبت شد.

باقری شکیب ادامه داد: صبح امروز نیز کمینه دمای ۱۴ درجه سانتی‌گراد از ایستگاه‌های همدان، بهار، کبودراهنگ و اسدآباد گزارش شد.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان خاطرنشان کرد: دمای شهر همدان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۵ درجه و در خنک‌ترین ساعات به ۱۴ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.