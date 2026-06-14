به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه «آی۲۴» رژیم صهیونیستی در گزارشی با رویکردی انتقادی نسبت به سیاست‌های جدید واشنگتن، مدعی شد که دونالد ترامپ در جریان مذاکرات، امتیازات فراوانی را به طرف ایرانی واگذار کرده، بی‌آنکه در مقابل دستاورد ملموسی کسب کند. این شبکه مدعی است که این رویکرد، توازن قوا را به نفع تهران تغییر داده است.

در همین راستا، «کانال ۱۴» عبری نیز در واکنشی تند و منفعلانه، سیاست‌های اخیر رئیس‌جمهور آمریکا را «ضربه» به منافع خود توصیف کرد.

این رسانه صهیونیستی با ابراز ناتوانی در تحلیل رفتارهای جدید کاخ سفید، اعتراف کرد: «آنچه ترامپ در قبال ما مرتکب شده، واقعه‌ای چنان سهمگین و ناگوار است که توصیف و تبیین ابعاد آن دشوار است.»

این رسانه عبری در ادامه نوشت: این توافق یک دستاورد بسیار مهم برای ایرانی‌ها است، چرا که آتش‌بس فوری خواهد بود، یعنی بر اساس این تفاهم، اسرائیل باید فوراً آتش‌بس را در لبنان متوقف کند.

دیگر پلتفرم‌های عبری نیز نوشتند: به نظر می‌رسد این توافق شامل خروج از لبنان باشد.



همچنین خبرنگار رؤی کایساشاره داشت: چه کسی باور می‌کرد که یک حمله واحد در ضاحیه جنوبی بیروت، صلح جهانی را تسریع کند؟