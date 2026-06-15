به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شبکه آمریکایی سی‌ان‌ان به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد: ترامپ در جریان یک تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، از الفاظ تندی استفاده کرده است.

به گفته برخی مقام‌های آمریکایی، حمله اسرائیل به لبنان در نهایت به پیشبرد مذاکرات نهایی کمک کرده است.

در حالیکه گزارش ها حاکی از آن بود که مذاکرات میان تهران - واشنگتن به مراحل نهایی خود رسیده و طبق گمانه زنی ها، احتمال امضای قریب الوقوع توافق بین دو طرف وجود داشت، رژیم صهیونیستی روز گذشته در اقدامی با هدف برهم زدن این توافق، به منطقه الغبیری در ضاحیه جنوبی بیروت حمله کرد.