به گزارش خبرگزاری مهر، جی دی ونس، معاون دونالد ترامپ در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز اعلام کرد که قصد دارد در مراسم امضای توافق احتمالی با ایران که قرار است روز جمعه در ژنو برگزار شود، حضور داشته باشد.

وی در عین حال افزود که احتمال دارد دونالد ترامپ نیز شخصا در این مراسم شرکت کند، هرچند تصمیم نهایی در این خصوص هنوز اتخاذ نشده است.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا در این باره گفت: «من قطعا برنامه دارم که آنجا باشم، اما این احتمال وجود دارد که خود رئیس‌جمهور نیز در آنجا حضور داشته باشد.»

ونس همچنین تأکید کرد که کاخ سفید همچنان در حال بررسی جزئیات و هماهنگی‌های لجستیکی مربوط به این سفر و سطح مشارکت مقامات آمریکایی در مراسم احتمالی امضای توافق است.